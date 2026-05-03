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मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रुम में फूट? अकेले लड़ रहे लड़ाई, नहीं मिल रहा रोहित का साथ

मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 की अंक तालिका में नौवें स्थान पर पहुंच गई है और टीम का प्लेऑफ में पहुंचना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है. मनोज तिवारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस का ड्रेसिंग रूम खो दिया है.

By: Satyam Senger | Published: May 3, 2026 1:49:26 PM IST

हार्दिक पांड्या को नहीं मिल रहा मुंबई का साथ?
हार्दिक पांड्या को नहीं मिल रहा मुंबई का साथ?


Mumbai Indians Dressing Room Clash: मुंबई इंडियं को 2 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. इस हार के बाद मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 की अंक तालिका में नौवें स्थान पर पहुंच गई है और टीम का प्लेऑफ में पहुंचना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है. पूर्व भारतीय बल्लेबाज और आईपीएल विजेता मनोज तिवारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस का ड्रेसिंग रूम खो दिया है. 

मैच के बाद बातचीत में तिवारी ने कहा कि मुंबई इंडियंस का अभियान लगभग खत्म हो चुका है और टीम के अंदर कुछ बुनियादी तौर पर गलत चल रहा है. मनोज तिवारी ने कहा, “मेरे लिए तो मुंबई इंडियंस का अभियान खत्म हो चुका है. मैदान पर जो कुछ दिख रहा है, उससे साफ लगता है कि टीम के भीतर कुछ बुनियादी तौर पर गलत है. फिलहाल टीम का कोई भी खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के पीछे खड़ा नजर नहीं आ रहा है और कप्तान को जिस तरह का समर्थन मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा.”

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मनोज तिवारी ने आगे कहा, “ऐसा लगता है कि कोई भी खिलाड़ी हार्दिक के साथ मजबूती से नहीं खड़ा है. कप्तान को जो समर्थन मिलना चाहिए, वह दिखाई नहीं दे रहा.” हालांकि तिवारी ने माना कि हार्दिक पांड्या भी कप्तान के तौर पर उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन उन्होंने बाकी खिलाड़ियों को भी जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने खास तौर पर सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा के अस्थिर प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी निरंतरता की कमी ने टीम को नुकसान पहुंचाया है.

तिवारी ने मुंबई-चेन्नई की प्रतिद्वंदिता पर भी कॉमेंट करते हुए कहा कि अब इस मुकाबले को आईपीएल का ‘एल क्लासिको’ कहना सही नहीं होगा.“अब इस मुकाबले को एल क्लासिको कहना बंद कर देना चाहिए. यह पूरी तरह एकतरफा हो गया है. पिछले सात मैचों में सीएसके ने छह बार मुंबई को हराया है,” उन्होंने कहा. हालांकि मुंबई इंडियंस के पास अभी भी गणितीय रूप से प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है. टीम अब 4 मई को घरेलू मैदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना करेगी.
 

Tags: IPL 2026mumbai indians
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