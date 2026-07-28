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Hardik Pandya Trade: हार्दिक पांड्या के बदले दिल्ली देगी ये दो धाकड़ खिलाड़ी! जानिए क्यों फेल हुआ CSK के साथ डील

IPL Trade Update: क्या मुंबई इंडियंस छोड़ेंगे हार्दिक पांड्या? जानिए क्यों CSK से नहीं बनी बात और अब दिल्ली कैपिटल्स ने क्या दिया बड़ा ऑफर!

By: Shivani Singh | Published: July 28, 2026 9:27:40 PM IST

IPL Trade Update: क्या मुंबई इंडियंस छोड़ेंगे हार्दिक पांड्या? जानिए क्यों CSK से नहीं बनी बात और अब दिल्ली कैपिटल्स ने क्या दिया बड़ा ऑफर!
IPL Trade Update: क्या मुंबई इंडियंस छोड़ेंगे हार्दिक पांड्या? जानिए क्यों CSK से नहीं बनी बात और अब दिल्ली कैपिटल्स ने क्या दिया बड़ा ऑफर!


पांच बार की IPL चैंपियन मुंबई इंडियंस ने आगामी सीजन से पहले अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने का पूरा मन बना लिया है. हार्दिक को अपनी टीम में लाने के लिए कई टीमों ने दिलचस्पी दिखाई है, और अब इस रेस में दिल्ली कैपिटल्स का नाम भी शामिल हो चुका है. दिल्ली से पहले मुंबई की बातचीत चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से चल रही थी, लेकिन बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई.

अक्षर पटेल और पृथ्वी शॉ की पेशकश

Times of India की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली कैपिटल्स अपने कप्तान रह चुके अक्षर पटेल के बदले हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है. इस सौदे को पक्का करने के लिए दिल्ली, अक्षर पटेल के साथ पृथ्वी शॉ को भी देने के लिए तैयार है. अब देखना यह होगा कि मुंबई इंडियंस दिल्ली के इस ऑफर को स्वीकार करती है या कोई नई शर्त सामने रखती है.

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क्यों नहीं बन पाई CSK के साथ बात?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दिल्ली से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने हार्दिक में खासी दिलचस्पी दिखाई थी. CSK ने शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस के साथ 10 करोड़ रुपये कैश देकर हार्दिक को ट्रेड करने का प्रस्ताव दिया था. यह ऑफर काफी आकर्षक था, लेकिन मुंबई इंडियंस ने डेवाल्ड ब्रेविस की जगह युवा आयुष म्हात्रे की मांग रख दी. CSK अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए म्हात्रे को छोड़ने को तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से यह डील वहीं अटक गई.

मुंबई इंडियंस क्यों अलग करना चाहती है हार्दिक का रास्ता?

सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या जैसे बेहतरीन ऑलराउंडर को ट्रेड क्यों करना चाहती है. दरअसल, गुजरात को ट्रॉफी जिताने वाले हार्दिक मुंबई में वह जादू नहीं दोहरा पाए हैं. सीनियर खिलाड़ियों के साथ अनबन की खबरें हों या मैदान पर टीम का ढीला प्रदर्शन, मुंबई को लगातार निराशा ही हाथ लगी है और हार्दिक की अपनी फॉर्म भी चिंता का विषय रही है. इसके अलावा मुंबई के पास अब तिलक वर्मा जैसे युवा विकल्प मौजूद हैं, जिन्हें लंबी रेस का घोड़ा मानकर कप्तानी सौंपी जा सकती है. इन्हीं तमाम कारणों से मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट हार्दिक को ट्रेड करने का फैसला ले रहा है.

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