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क्या हार्दिक पांड्या दिमागी रूप से ठीक नहीं? सोशल मीडिया के दावे का सच, क्या बोली मुंबई इंडियस?

Hardik Pandya Mental Health: लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या नहीं खेले थे. सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें चलने लगी थी कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं और मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने उन्हें रेस्ट की सलाह दी है. आइए जानते हैं क्या है इन वायरल दावों का सच.

By: Satyam Senger | Last Updated: May 5, 2026 1:42:39 PM IST

क्या हार्दिक पांड्या दिमागी रूप से ठीक नहीं.
क्या हार्दिक पांड्या दिमागी रूप से ठीक नहीं.


Hardik Pandya Mental Health: नई दिल्ली. लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या नहीं खेले थे. सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें चलने लगी थी कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं और मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने उन्हें रेस्ट की सलाह दी है. आइए जानते हैं क्या है इन वायरल दावों का सच. हाल ही में कई  पोस्ट में दावा किया गया था कि हार्दिक “अच्छी मानसिक स्थिति में नहीं हैं” और इसी कारण वह बाकी सीजन से बाहर हो सकते हैं. हालांकि फ्रेंचाइजी ने साफ किया है कि हार्दिक की गैरमौजूदगी का कारण मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक है. टीम के मुताबिक वह बैक स्पैज्म (पीठ में ऐंठन) से जूझ रहे हैं और इसी वजह से मैदान से बाहर हैं.

सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा थी कि मुंबई इंडियंस प्रबंधन ने हार्दिक को मानसिक थकान के कारण आराम करने की सलाह दी है, लेकिन टीम से जुड़े सूत्रों ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया है. फ्रेंचाइजी का कहना है कि हार्दिक मानसिक रूप से पूरी तरह फिट हैं और फिलहाल अपनी चोट से उबरने की प्रक्रिया में हैं.

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हार्दिक की अनुपस्थिति में सूर्यकुमार यादव के टीम की कप्तानी संभालने की उम्मीद है, जिससे भविष्य की कप्तानी को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं. कई रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया जा रहा है कि अगले सीजन मुंबई इंडियंस कप्तानी में स्थायी बदलाव कर सकती है और सूर्यकुमार यादव को नया कप्तान बनाया जा सकता है. हालांकि इस संबंध में फ्रेंचाइजी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. हार्दिक पांड्या की कप्तानी उनकी नियुक्ति के बाद से ही चर्चा और आलोचना का विषय रही है.

ये भी पढ़ें: मुंबई इंडियंस की लगातार हार से हार्दिक पांड्या को आया बुखार, सूर्या ने संभाली कमान, खुद बताया सच

फिलहाल मुंबई इंडियंस का कहना है कि उनका पूरा ध्यान हार्दिक की फिटनेस और जल्द वापसी पर है. वह इस सीजन में दोबारा खेलेंगे या नहीं, इसका फैसला उनकी मेडिकल रिपोर्ट और रिकवरी की प्रगति के आधार पर किया जाएगा. अब फैंस की नजरें सिर्फ हार्दिक की फिटनेस अपडेट पर ही नहीं, बल्कि मुंबई इंडियंस की भविष्य की कप्तानी रणनीति पर भी टिकी हुई हैं.

Tags: HARDIK PANDYAIPL 2026
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