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IPL 2026 में MI का फ्लॉप शो, फिर क्यों मुकेश अंबानी ने हार्दिक पांड्या को दी शाबाशी? देखें वीडियो

Hardik Pandya Mukesh Ambani Viral Video: राजस्थान रॉयल्स से मैच हारने के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अंबानी परिवार से मुलाकात की. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 25, 2026 4:33:42 PM IST

हार्दिक पांड्या से मिला अंबानी परिवार.
हार्दिक पांड्या से मिला अंबानी परिवार.


Hardik Pandya Mukesh Ambani Viral Video: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. मुंबई इंडियंस ने इस सीजन में 9वें पायदान पर फिनिश किया. वानखेड़े में खेले गए आखिरी लीग स्टेज में भी मुंबई इंडियंस को राजस्थान रॉयल्स से हार का सामना करना पड़ा. मुंबई के इस खराब प्रदर्शन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को बताया जा रहा है. जब से हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान बने हैं, तभी से उनकी जमकर ट्रोलिंग हो रही है.

आईपीएल 2026 में भी हार्दिक पांड्या को इंटरनेट पर जमकर ट्रोल किया गया. इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हार्दिक पांड्या को अगले सीजन से पहले रिलीज कर दिया जाएगा. इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिससे इन सभी अफवाहों पर ब्रेक लग गया है. दरअसल, रविवार (24 मई) को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली हार के बाद हार्दिक पांड्या ने अंबानी परिवार से मुलाकात की.

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अंबानी परिवार से मिले हार्दिक पांड्या

मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के मैच के बाद एक वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. दरअसल, मैच के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी मैदान पर खिलाड़ियों से बातचीत करने के लिए गए. इस दौरान मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या से भी मुलाकात की. इस वायरल वीडियो की खास बात यह रही कि मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन के बावजूद टीम के मालिक कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ प्यार से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें: हार्दिक पांड्या ही नहीं, IPL 2026 के बाद इन खिलाड़ियों से भी छिनेगी कप्तानी, लिस्ट में ये धुरंधर

मुकेश अंबानी ने हार्दिक के कंधे पर दी थपकी

इंटरनेट पर वायरल वीडियो में मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के एक प्यारे जेस्चर पर फैंस का ध्यान गया. मुकेश अंबानी ने हार्दिक पांड्या से बातचीत करते हुए उनके कंधे पर हाथ से धीरे से थपकी दी. ऐसा लगा कि जैसे मुकेश अंबानी टीम के कप्तान से कह रहे हों कि आपने अपनी ओर से अच्छा प्रदर्शन किया. यह वीडियो फैंस को खूब पसंद आ रहा है. जहां एक हार्दिक पांड्या को लेकर लगातार ट्रोलिंग की जा रही है. इस बीच अंबानी परिवार के सपोर्ट से कप्तान हार्दिक पांड्या को काफी हिम्मत मिलेगी.

क्या अगले सीजन खेलेंगे हार्दिक पांड्या?

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस ने 14 मैच खेले, जिसमें सिर्फ 4 ही मुकाबले जीत पाए. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 9वें पायदान पर सीजन का अंत किया. पूरे सीजन में हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर सवाल खड़े हुए. इतना ही नहीं, हार्दिक पांड्या खुद ही बल्ले और गेंद से कोई खास कमाल नहीं कर पाए. ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि क्या हार्दिक पांड्या अगले सीजन भी मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे या फिर किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम की कमान दे दी जाएगी.

Tags: HARDIK PANDYAIPL 2026mumbai indians
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