जिस टीम को खुद ठुकराया, अब उसी में वापसी के लिए तड़प रहे हार्दिक पांड्या! क्या मुंबई इंडियंस करेगी डील?

Hardik Pandya Trade Deal: आईपीएल 2027 से पहले स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर खूब चर्चाएं चल रही हैं. बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या अगले आईपीएल सीजन से पहले मुंबई इंडियंस को छोड़ना चाहते हैं. हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कई टीमें कोशिश कर रही हैं. इस बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है कि हार्दिक पांड्या अपनी पुरानी टीम यानी गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) में वापस लौटना चाहते हैं.

हालांकि, हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने ऐसी शर्त रखी है, जो गुजरात टाइटंस स्वीकार नहीं करना चाहती है. दरअसल, हार्दिक पांड्या फिर से गुजरात में वापसी करके कप्तान बनना चाहते हैं, लेकिन जीटी मानने के लिए तैयार नहीं है. ऐसे में माना जा रहा है कि यह डील आगे नहीं बढ़ेगी.

हार्दिक पांड्या के मैनेजर ने क्या कहा?

एक ओर कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या ने अपनी पुरानी टीम गुजरात टाइटंस में वापसी करने के लिए संपर्क किया. हालांकि क्रिकेटर के प्रवक्ता ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है. हार्दिक पांड्या के प्रवक्ता ने बताया कि क्रिकेटर ने ट्रांसफर ट्रेड या अन्य किसी चीज को लेकर किसी भी फ्रेंचाइजी से सीधे कोई बातचीत नहीं की है. उन्होंने कहा कि अगर हार्दिक से कोई संपर्क किया गया, तो उसे सीधे मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की ओर भेजा गया है.

GT ने क्यों ठुकराई डील?

रिपोर्ट के अनुसार, हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस में वापसी को लेकर टीम मैनेजमेंट से बात की थी. हालांकि उन्होंने अपनी वापसी के लिए फिर से कप्तानी की मांग कर ली, जिससे फ्रेंचाइजी ने मना कर दिया. ऐसे में यह डील शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है. बता दें कि हार्दिक पांड्या साल 2022 में पहली बार गुजरात टाइटंस के कप्तान बने थे. उनकी कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही सीजन में आईपीएल का खिताब जीत लिया था. इसके बाद अगले सीजन भी हार्दिक की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने फाइनल तक का सफर तय किया.

हार्दिक ने खुद छोड़ी था गुजरात का साथ!

साल 2024 में हार्दिक पांड्या ट्रेड के जरिए गुजरात टाइटंस छोड़कर मुंबई इंडियंस में वापस आ गए. मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को नया कप्तान बनाया. हालांकि उनकी कप्तानी में मुंबई की टीम कुछ खास नहीं कर पाई. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस पिछले 3 सीजन में सिर्फ एक बार प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकी है. खासकर आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. ऐसे में रिपोर्ट्स आने लगीं कि मुंबई इंडियंस आईपीएल 2027 से पहले हार्दिक पांड्या को ट्रेड करना चाहती है.