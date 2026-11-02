Home > खेल > हार्दिक पांड्या जाएंगे KKR, अंगकृष-हर्षित की मुंबई में होगी एंट्री! IPL 2027 से पहले ‘मेगा डील’ की तैयारी

हार्दिक पांड्या जाएंगे KKR, अंगकृष-हर्षित की मुंबई में होगी एंट्री! IPL 2027 से पहले ‘मेगा डील’ की तैयारी

Hardik Pandya trade: मुंबई इंडियंस के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के ट्रेड डील को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. हार्दिक पांड्या के केकेआर में जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इसके बीच एक बाधा है. मुंबई इंडियंस ने ऐसे खिलाड़ी की मांग की है, जिसे केकेआर नहीं छोड़ना चाहती है.

By: Ankush Upadhayay | Published: November 2, 2026 5:12:46 PM IST

हार्दिक पांड्या के KKR जाने की तैयारी!
हार्दिक पांड्या के KKR जाने की तैयारी!


Hardik Pandya Trade Deal: IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की ट्रेड डील को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम हार्दिक पांड्या को अपनी स्क्वाड में शामिल करना चाहती है. रिपोर्ट्स की मानें, तो मुंबई इंडियंस ने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को रिलीज करने के बदले KKR से 2 युवा प्लेयर्स की मांग की है. मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या के बदले स्टार बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी और तेज गेंदबाज हर्षित राणा को चाहती है.

वहीं, KKR को नए कप्तान की भी तलाश है. अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद केकेआर को नए कप्तान की जरूरत है. हार्दिक पांड्या इस भूमिका के लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं. माना जा रहा है कि ये ट्रेड लगभग तय हो गया है. हालांकि अंगकृष रघुवंशी को लेकर पेंच फंसा हुआ है. दरअसल, KKR उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. अगर KKR उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, तो हार्दिक पांड्या का यह ट्रेड हो सकता है.

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मुंबई ने मांगे ये 2 खिलाड़ी

‘द टेलीग्राफ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या के बदले अंगकृष रघुवंशी और हर्षित राणा को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है. दरअसल, मुंबई इंडियंस को एक भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज की जरूरत है. अंगकृष रघुवंशी इस रोल में फिट बैठते हैं. वह घरेलू क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में वह आगे चलकर मुंबई इंडियंस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं.
वहीं, हर्षित राणा KKR के अहम तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने टीम को IPL 2024 में चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. ऐसे में KKR इन दोनों खिलाड़ियों को नहीं छोड़ना चाहेगी. खासकर रघुवंशी को लेकर KKR की टीम उलझन में फंसी हुई है.

इन खिलाड़ियों को लेकर कोई समझौता नहीं

हार्दिक पांड्या के ट्रेड के लिए मुंबई इंडियंस की मांग के बीच KKR ने अपने कुछ खिलाड़ियों को ट्रेड से बाहर रखा है. इसमें सुनील नारेन, वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह शामिल हैं. फ्रेंचाइजी इन खिलाड़ियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती है. सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती लंबे समय से KKR की स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वहीं, रिंकू सिंह KKR के उप-कप्तान हैं, जो अकेले के दम पर मैच पलटने का दम रखते हैं.

हार्दिक पर RR-CSK की भी नजर

KKR के अलावा राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की नजर भी हार्दिक पांड्या पर टिकी हुई है. मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या के बदले राजस्थान रॉयल्स से ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और स्पिनर रवि बिश्नोई को लेना चाहती है. हालांकि इस ट्रेड डील में कोई खास रुचि नहीं दिख रही है. वहीं, CSK से मुंबई इंडियंस ने युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे की मांग की है, जिसके लिए फ्रेंचाइजी ने साफ तौर पर इन्कार कर दिया है.

ये है रिटेंशन की आखिरी डेट

IPL 2027 के लिए सभी फ्रेंचाइजियों को 15 नवंबर तक अपनी रिटेंशन लिस्ट सौंपनी है. इस सीजन के लिए गोवा में 16 दिसंबर को मिनी ऑक्शन होने वाला है. वहीं, ट्रेड विंडो इस ऑक्शन से एक हफ्ते पहले बंद हो जाएगी. इस ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम हार्दिक पांड्या के भविष्य पर फैसला लेना चाहेगी. 

Tags: HARDIK PANDYAIPL 2027mumbai indians
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