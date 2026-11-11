मुंबई ने कभी 10 लाख में खरीदा, अब पंजाब दे रहा 18 करोड़! 12 साल में 180 गुना बढ़ी हार्दिक की सैलरी, अब तक कितना कमाया?

Hardik Pandya IPL Salary: IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच ऐतिहासिक ट्रेड हो गई है. हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस छोड़कर पंजाब किंग्स में चल गए हैं. वहीं, पंजाब किंग्स के अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस में आ गए हैं. इस ट्रेड में हार्दिक पांड्या को फायदा हुआ है. दरअसल, पंजाब किंग्स ने उन्हें 18 करोड़ रुपये में ट्रेड किया है, जबकि मुंबई इंडियंस ने पिछले सीजन उन्हें 16.35 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. ऐसे में हार्दिक पांड्या को फीस में 1.65 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई. इसी के साथ हार्दिक पांड्या को IPL में उनकी तीसरी टीम मिल गई है.

मुंबई इंडियंस के अलावा हार्दिक पांड्या 2 सीजन गुजरात टाइटंस के लिए भी खेल चुके हैं. अब वो पंजाब किंग्स की जर्सी में खेलते दिखाई देंगे. हार्दिक पांड्या के इस सफर की शुरुआत साल 2015 में हुई थी, जब मुंबई इंडियंस ने उन्हें सिर्फ 10 लाख रुपये में साइन किया था. अब हार्दिक पांड्या की सैलरी 18 करोड़ तक पहुंच गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे उनकी सैलरी में इतना इजाफा हुआ?

हार्दिक पांड्या की सैलरी 180 गुना बढ़ी

साल 2015 में मुंबई इंडियंस ने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को सिर्फ 10 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा था. उस समय हार्दिक पांड्या एक उभरते हुए तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर थे, जिनके पास बड़े शॉट लगाने की काबिलियत थी. मुंबई इंडियंस ने उनकी कंसिस्टेंसी और टैलेंट को देखते हुए अगले 2 सीजन के लिए 10 लाख रुपये की ही कीमत पर रिटेन किया. इसके बाद जब हार्दिक पांड्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और आगे बढ़ने लगे, तो उनकी IPL सैलरी में भारी उछाल आया.

साल 2017 में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद मुंबई इंडियंस ने अगले सीजन उनकी सैलरी में 10,900 फीसदी की बढ़ोतरी की, जिससे IPL 2018 में उनकी सैलरी 11 करोड़ रुपये हो गई. हार्दिक पांड्या अगले 3 सीजन यानी 2021 तक इसी प्राइस पर मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े रहे. इसके बाद 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले उन्हें रिलीज करने का फैसला किया. इसके बाद गुजरात टाइटंस ने ड्राफ्ट के जरिए हार्दिक पांड्या को 15 करोड़ रुपये में चुना और अपना कप्तान बनाया.

मुंबई में फिर लौटे हार्दिक

हार्दिक पांड्या 15 करोड़ रुपये की सैलरी पर 2 सीजन (2022, 2023) गुजरात टाइटंस में ही रहे. इसके बाद 2024 में वो ट्रेड के जरिए मुंबई इंडियंस में वापस आ गए. 2024 में भी मुंबई इंडियंस ने उन्हें 15 करोड़ रुपये ही दिए. हालांकि इसके बाद अगले 2 सीजन यानी IPL 2025 और 2026 के लिए फ्रेंचाइजी ने उन्हें 16.35 करोड़ रुपये में रिटेन किया. अब हार्दिक पांड्या ट्रेड के जरिए पंजाब किंग्स में चले गए हैं, जहां पर उनकी सैलरी में फिर से 10.09 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. अब IPL 2027 में उनकी सैलरी 18 करोड़ रुपये हो गई है.

हार्दिक ने IPL से कितना कमाया?

पंजाब किंग्स की ओर से IPL 2027 में हार्दिक पांड्या को 18 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, जो उनके IPL करियर में सबसे ज्यादा फीस है. अगर साल 2015 से अभी तक देखा जाए, तो हार्दिक पांड्या ने IPL कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 122 करोड़ रुपये कमाए हैं. वहीं, अगर IPL 2027 की फीस को भी जोड़ दिया जाए, तो यह आंकड़ा 140 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है.