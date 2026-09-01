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हार्दिक पांड्या की वापसी पर लगा ब्रेक! CoE में ट्रेनिंग के दौरान हुए चोटिल, 6 महीने से नहीं पहनी टीम इंडिया की जर्सी

Hardik Pandya Injury: अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक बार फिर चोटिल हो गए हैं, जिससे उनकी वापसी का इंतजार बढ़ गया है. हार्दिक पांड्या के अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में वापसी पर सस्पेंस बढ़ गया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 1, 2026 1:16:34 PM IST

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या फिर से हुए चोटिल!
स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या फिर से हुए चोटिल!


Hardik Pandya Injury Update: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का वापसी पर एक बार फिर ब्रेक लग गया है. हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में वापसी करने वाले थे. अब फैंस को हार्दिक की वापसी के लिए इंतजार करना पड़ेगा. दरअसल, रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) फिर से चोटिल हो गए हैं. ट्रेनिंग के दौरान उनके पैर में हल्की चोट लग गई. इसकी वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में हार्दिक का खेलना मुश्किल हो गया है. हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद से ही इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर चल रहे हैं.

हार्दिक पांड्या को कैसे लगी चोट?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज (IND vs AFG) के लिए लगभग पूरी तरह फिट हो गए थे. वह बिना किसी परेशानी के तेज गेंदबाजी भी कर रहे थे, लेकिन पैर में लगी हल्की चोट के बाद उन्हें गेंदबाजी न करने को कहा गया है. माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में वापसी नहीं कर पाएंगे. उस समय तक शायद वो अपनी पूरी फिटनेस हासिल नहीं कर पाएंगे. बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से 17 सितंबर तक 3 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के लिए जल्द ही टीम इंडिया की स्क्वाड चुनी जाएगी.

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हार्दिक की फिटनेस अपडेट

TOI के अनुसार, हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी या किसी भी तरह की मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है. हालांकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही हार्दिक पांड्या को मैदान पर उतरने की इजाजत देगा.

ये भी पढ़ें: Video: ग्लेन फिलिप्स ने फिर किया करिश्मा, एक हाथ से पकड़ा ‘नो-लुक’ कैच, फैंस बोले- ये खिलाड़ी नहीं एलियन…

कई महीनों से नहीं खेला मैच

हार्दिक पांड्या ने आखिरी बार भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में खेला था. इसके बाद वह आईपीएल में खेलते नजर आए थे, जिस दौरान उन्हें चोट लगी थी. उन्होंने IPL में अपना आखिरी मैच 24 मई को खेला था. इसके बाद से ही वो मैदान से दूर चल रहे हैं. हार्दिक पांड्या अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप के लिए टीम इंडिया के लिए अहम खिलाड़ी हैं.

ये खिलाड़ी हुए फिट

जहां एक ओर हार्दिक पांड्या की चोट से फैंस को झटका लगा है. वहीं, दूसरी ओर खुशखबरी भी मिली है. दरअसल, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर चोट से तेजी से रिकवर हो रहे हैं. हालांकि जसप्रीत बुमराह की चोट अभी भी टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन से खिलाड़ी अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में वापसी करेंगे.

Tags: HARDIK PANDYAhome-hero-pos-2IND vs AFG
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