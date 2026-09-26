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Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या की जापान जाने की उम्मीदों पर फिरा पानी, चोट ने बढ़ाई वापसी की टेंशन…

हार्दिक पांड्या की जापान जाने की योजना चोट के कारण प्रभावित हो गई है. दाहिनी पिंडली की चोट के चलते वह कम से कम तीन हफ्ते क्रिकेट से दूर रह सकते हैं. उनकी न्यूजीलैंड दौरे में उपलब्धता पर भी सवाल खड़ा हो गया है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी चोट और रिहैब पर नजर रख रही है.

By: Satyam Sengar | Published: September 26, 2026 6:30:24 PM IST

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नहीं जाएंगे जापान.
भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नहीं जाएंगे जापान.


टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर एक बार फिर बुरी खबर सामने आई है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के साथ एशियन गेम्स के लिए जापान जाने वाले थे. यहां तक कि बीसीसीआई की ऑपरेशंस टीम ने वीजा से जुड़ी प्रक्रिया के लिए उनका पासपोर्ट भी ले लिया था. लेकिन इसी बीच लगी नई चोट ने उनकी जापान जाने की योजना पर पानी फेर दिया और अब उनकी वापसी में और देरी हो सकती है.

हार्दिक को दाहिनी पिंडली में नई चोट लगी है और इसके कारण वह कम से कम तीन हफ्ते तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रह सकते हैं. इसका असर भारत के न्यूजीलैंड दौरे पर भी पड़ सकता है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच 22 अक्टूबर को खेला जाना है. इससे पहले हार्दिक की वापसी के लिए 20 सितंबर की तारीख तय की गई थी और उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में भी चुना गया था.

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चोट ने बिगाड़ा हार्दिक का पूरा प्लान
बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि हार्दिक की नई स्कैन रिपोर्ट में दाहिनी पिंडली की चोट सामने आई है. उन्हें दो हफ्ते तक पूरी तरह आराम करने की सलाह दी गई है. बीसीसीआई की मेडिकल पैनल के प्रमुख डॉ. दिनशॉ पार्डीवाला ने उनकी रिपोर्ट देख ली है. सूत्र के मुताबिक, जापान से लौटने के बाद वह हार्दिक की जांच करेंगे और इसके बाद तय किया जाएगा कि वह कब से रिहैब शुरू कर सकते हैं.

फिटनेस टेस्ट से पहले फिर उभरा दर्द
रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू होने से ठीक पहले फील्डिंग अभ्यास के दौरान हार्दिक के घुटने के आसपास तेज दर्द हुआ था. उन्होंने कुछ दिनों का ब्रेक लेकर आराम किया, लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने की तैयारी के दौरान दर्द दोबारा लौट आया. इसके बाद हुए स्कैन में चोट की पुष्टि हुई. 32 वर्षीय हार्दिक आईपीएल खत्म होने के बाद से बेंगलुरु में हैं और फिलहाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं.

Tags: HARDIK PANDYA
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