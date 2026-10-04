IND vs NZ: हार्दिक पांड्या को फिर लगी चोट, कई हफ्तों तक टली वापसी, हर्षित राणा का भी इंतजार बढ़ा

Team India Injury Update: न्यूजीलैंड दौरे से पहले भारतीय टीम को 2 बड़े झटके लगे हैं. इस दौरे से पहले भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर अपडेट आया है. बताया जा रहा है कि स्टार पेसर हर्षित राणा का न्यूजीलैंड दौरे से बाहर होना तय है. हर्षित राणा इंजरी की वजह से अफगानिस्तान टी20 सीरीज और एशियन गेम्स 2026 से बाहर हो गए थे. वह अभी भी इंजरी से उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते उनका न्यूजीलैंड दौरे से बाहर होना तय माना जा रहा है. यह दौरा 22 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक चलने वाला है. इस दौरे पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जाएगी.

हर्षित राणा न्यूजीलैंड दौरे से बाहर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिहैब प्रक्रिया में हुई देरी के कारण स्टार तेज गेंदबाज हर्षित राणा का न्यूजीलैंड जाना बेहद मुश्किल है. हर्षित राणा को सितंबर की शुरुआत में प्रैक्टिस मैच के दौरान जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हुई थी. MRI रिपोर्ट में लो-ग्रेड स्ट्रेन पाए जाने के बाद उन्हें 3 हफ्ते के आराम की सलाह दी गई थी.

रिकवरी के तहत उन्हें इस हफ्ते से दोबारा गेंदबाजी शुरू करनी थी, लेकिन अचानक बुखार, गले में खराश और सर्दी-जुकाम के कारण उनकी रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया रुक गई है. ऐसे में डॉक्टरों ने हर्षित राणा को पूरी तरह ठीक होने के बाद रिहैब शुरू करने की सलाह दी है. माना जा रहा है कि अब हर्षित राणा अगले महीने दिल्ली के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के जरिए मैदान पर वापसी कर सकते हैं.

हार्दिक पांड्या को फिर से लगी चोट?

वहीं, दूसरी ओर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी पर भी ब्रेक लग गया है. IPL 2026 के बाद से ही हार्दिक पांड्या मैदान से दूर चल रहे हैं. हार्दिक पांड्या अपनी दाहिनी पिंडली की दर्द से जूझ रहे हैं. बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की पिंडली का दर्द भिर से उभर आया है. ऐसे में डॉक्टरों ने हार्दिक को बायोफॉस्फोनेट्स थेरेपी और विटामिन-डी सप्लीमेंट लेने की सलाह दी है. वह शुरुआत में कम वजन वाले व्यायामों करेंगे, जिसके बाद धीरे-धीरे रनिंग और प्रैक्टिस शुरू करेंगे.

न्यूजीलैंड दौरे पर नहीं जाएंगे हार्दिक!

हार्दिक पांड्या को ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए इंडिया-ए के स्क्वाड में चुना गया था. हालांकि वे चोट की वजह से इस सीरीज से बाहर हो गए. अब उनके न्यूजीलैंड दौरे से बाहर होने का भी खतरा मंडरा रहा है. अगर हार्दिक पांड्या इस दौरे से बाहर होते हैं, तो टीम इंडिया को उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा.