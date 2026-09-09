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हार्दिक पांड्या क्रिकेट में वापसी को तैयार, जूनियर्स की फौज में शामिल, देवदत्त पडिक्कल की कप्तानी में खेलेंगे

Hardik Pandya In India A Team: हार्दिक पांड्या करीब पांच महीने बाद क्रिकेट में वापसी की तैयारी में हैं. उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए टीम में जगह मिली है. हार्दिक आखिरी बार आईपीएल में खेले थे, जहां उन्होंने मुंबई इंडियंस की कप्तानी की थी.

By: Satyam Sengar | Published: September 9, 2026 3:41:16 PM IST

हार्दिक पांड्या इंडिया ए टीम में शामिल.
हार्दिक पांड्या इंडिया ए टीम में शामिल.


Hardik Pandya Included in IND A Team: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या करीब पांच महीने बाद क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं. सेलेक्टर्स ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाले आगामी वाइट बॉल के मुकाबलों के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया है. ये मुकाबले पुडुचेरी में खेले जाएंगे. हार्दिक ने आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी की थी. इससे पहले वह भारत को लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप जिताने वाली टीम का हिस्सा थे.

हार्दिक के लिए पिछला कुछ समय चोटों से भरा रहा है. आईपीएल 2026 के दौरान पीठ में ऐंठन के कारण वह चार मुकाबले नहीं खेल सके थे. इसके बाद क्वाड्रिसेप्स में चोट के चलते उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज से बाहर होना पड़ा. वापसी की उम्मीद के बीच उन्हें पैर में एक और चोट लग गई, जिसके कारण वह रविवार से शुरू होने वाली तीन मैचों की अफगानिस्तान टी20 सीरीज में भी नहीं खेल पाएंगे.

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ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ फिटनेस टेस्ट अहम
ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 6 अक्टूबर से शुरू होने वाले वाइट बॉल के मुकाबलों में हार्दिक की भागीदारी उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी. उन्हें मेडिकल टीम से फिटनेस क्लियरेंस मिलना जरूरी होगा. वहीं, 50 ओवर की टीम की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंपी गई है. हार्दिक के इंडिया ए टीम में शामिल होने का मतलब है कि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की आगामी वनडे सीरीज से बाहर रह सकते हैं. इसके बाद 6 से 17 अक्टूबर के बीच पांच टी20 मुकाबले भी खेले जाने हैं.

देवदत्त पडिक्कल को मिली इंडिया ए की कप्तानी
दो चार दिवसीय मुकाबलों के लिए देवदत्त पडिक्कल को इंडिया ए का कप्तान बनाया गया है. ये मैच 22 सितंबर से पुडुचेरी में शुरू होंगे. पडिक्कल ने हाल ही में श्रीलंका दौरे पर टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए नंबर-3 पर लगातार दो शतक लगाए थे. वह इस समय चेन्नई में साउथ जोन की ओर से दलीप ट्रॉफी का फाइनल खेल रहे हैं. एशियाई खेलों में कई प्रमुख खिलाड़ियों की व्यस्तता को देखते हुए सेलेक्टर्स ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल 2026 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मौका दिया है. चार दिन के मुकाबलों के दौरान 1 अक्टूबर से श्रीनगर में ईरानी कप भी खेला जाएगा, जिसमें जम्मू-कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया आमने-सामने होंगे.

भारत ए मल्टी-डे टीम: अमन मोखड़े, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), साई सुदर्शन (उपकप्तान), यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल्ल हिंगे, एन जगदीसन (विकेटकीपर), नचिकेत भुटे, वी वैश्य

Tags: HARDIK PANDYA
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