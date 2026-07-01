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Video: हार्दिक पांड्या ने दिखाए संस्कार, भगवान की मूर्ति लेने से पहले उतारे जूते, 1800 KM दूर से आए फैंस से मिले

Hardik Pandya Viral Video: भारतीय स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने ओडिशा से 1800 किमी तक साइकिल से यात्रा करके आए सुपर फैन से मुलाकात की. फैन से उनकी मुलाकात की कई वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. देखें वायरल वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 1, 2026 11:58:38 PM IST

हार्दिक पांड्या ने अपने सुपर फैन से की मुलाकात.
हार्दिक पांड्या ने अपने सुपर फैन से की मुलाकात.


Hardik Pandya Viral Video: भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार इसकी वजह मैदान पर उनका प्रदर्शन नहीं है. हार्दिक पांड्या अपनी दरियादिली और विनम्र व्यवहार के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. दरअसल, 18 साल के दीपक कुमार हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) से मिलने के लिए ओडिशा से बेंगलुरु तक करीब 1800 किमी तक साइकिल चलाकर पहुंचते हैं. हार्दिक पांड्या को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है, तो वह तुरंत दीपक कुमार से मिलते हैं और उन्हें पूरा समय देते हैं. हार्दिक पांड्या जिस विनम्रता के साथ अपने सुपर फैन से मिलते हैं, उसने सभी का दिल जीत लिया.

माहिका शर्मा ने की दीपक की मदद

दरअसल, दीपक कुमार ने हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए ओडिशा से अपनी साइकिल यात्रा शुरू की थी. दीपक कुमार ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके हार्दिक पांड्या को टैग करने की अपील की. वह सबसे पहले मुंबई पहुंचे, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि हार्दिक पांड्या बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं. इससे दीपक काफी निराश हो गए, जिसके बाद हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा उनके लिए उम्मीद बनकर आईं.

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माहिका शर्मा ने दीपक की वीडियोज देखी, तो उन्हें हार्दिक पांड्या से मिलाने का वादा किया और दीपक को बेंगलुरु आने के लिए कहा. जब दीपक कुमार बेंगलुरु पहुंचे, तो माहिका शर्मा ने अपना वादा निभाया और हार्दिक से उनकी मुलाकात का सारा इंतजाम कर दिया.

हार्दिक पांड्या ने ऐसे जीता फैंस का दिल

हार्दिक पांड्या की उनके सुपर फैन दीपक से मुलाकात की बहुत सारी वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इस दौरान दीपक ने हार्दिक पांड्या को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति उपहार में दी. हार्दिक पांड्या ने भगवान की मूर्ति लेने से पहले अपने जूते उतार दिए और पूरे सम्मान के साथ प्रतिमा स्वीकार की. हार्दिक की इस सादगी और संस्कार ने फैंस का दिल जीत लिया. इसको लेकर सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ हो रही है.

हार्दिक ने फैन को दिए 1.5 लाख रुपये?

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या ने अपने सुपर फैन को 1.5 लाख रुपये दिए हैं. उन्होंने दीपक के आने-जाने का सारा खर्च भी दिया. साथ ही विराट कोहली की ब्रांड कंपनी के नए जूते भी दिए हैं. हालांकि इस बात को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नही है.

Tags: HARDIK PANDYAviral video
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