Video: रोहित के एक साल के बेटे अयान के साथ खेलते नजर आई हार्दिक की गर्लफ्रेंड, माहिका का प्यार भरा रिएक्शन देख आप हो जाएंगे मदहोश

Mahieka Sharma Viral Video: स्टार भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जिनकी पहले सर्बियाई डांसर और मॉडल नताशा स्टैंकोविक से शादी हुई थी, आजकल मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में माहिका को कई बार पांड्या के साथ यात्रा करते और दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के T20I मैचों के दौरान स्टैंड से वडोदरा में जन्मे क्रिकेटर को चीयर करते हुए देखा गया है.

पिछले कुछ महीनों में हार्दिक के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी सुर्खियां बटोरने के बाद माहिका ने हाल ही में रोहित शर्मा के एक साल के बेटे अयान के साथ अपनी चंचल बातचीत के लिए फैंस का काफी ध्यान खींचा.

रोहित के बेटे के साथ खेलते नजर आईं माहिका (Hardik pandya girlfriend Mahieka sharma was seen playing with Rohit son)

जामनगर में रोहित के परिवार और हार्दिक और माहिका की यात्रा के इंटरनेट पर वायरल हो रहे कई वीडियो में माहिका को अयान के साथ चंचल बातचीत करते हुए देखा जा सकता है. रोहित के बेटे अयान का जन्म 15 नवंबर, 2024 को हुआ था. अयान के जन्म के कारण 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे. रोहित ने आखिरी बार 26 दिसंबर, 2025 को जयपुर में उत्तराखंड के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई के लिए एक प्रतिस्पर्धी मैच खेला था, अब रविवार, 11 जनवरी को एक्शन में दिखेंगे.

The way Hardik Pandya’s girlfriend meeting Rohit Sharma’s son, Ahaan.🥰❤️ pic.twitter.com/2NpFbshrb4 — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) January 4, 2026







न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे खेलेंगे रोहित शर्मा (Rohit Sharma will play three ODIs against New Zealand)

दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज को 3 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम में शामिल किया गया था और वह वडोदरा के BCA स्टेडियम में होने वाले सीरीज के पहले मैच में पारी की शुरुआत करेंगे. इसके अलावा, हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेंगे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम (India’s squad for the ODI series against New Zealand)

शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप कप्तान), केएल राहुल (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), रोहित शर्मा, विराट कोहली, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

दूसरी ओर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हार्दिक को वनडे टीम में नहीं चुना गया क्योंकि BCCI CoE ने उन्हें एक मैच में 10 ओवर गेंदबाजी करने के लिए फिट नहीं माना है और T20 वर्ल्ड कप 2026 को देखते हुए BCCI ने उनके वर्कलोड को मैनेज करने का फैसला किया.