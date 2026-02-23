Hardik Pandya: नताशा या माहिका कौन है हार्दिक की टॉप प्रायोरिटी? ये 4 करोड़ का लक्ज़री  तोहफा देकर कर दिया जाहिर

Hardik Pandya-Natasha: हार्दिक पांड्या और नताशा भले ही अलग हो गए हों, लेकिन जिस तरह से वो अपने बेटे अगस्त्य की को-पेरेंटिंग कर रहे हैं, वो सच में पेरेंटिंग का एक सबक है. इस एक्स कपल के बारे में लेटेस्ट चर्चा सुलह या सपोर्ट के एक बड़े इशारे का इशारा करती है, एक लग्ज़री SUV, लैंड रोवर डिफेंडर, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है. सोशल मीडिया एक्टिविटी ने परिवार के गैराज में एक शानदार नए एडिशन को हाईलाइट किया है, जिससे फैंस हार्दिक के फैसले से हैरान हैं. नताशा को हाल ही में एक स्लीक ब्लैक लैंड रोवर डिफेंडर के साथ पोज़ देते हुए देखा गया था, उनके बगल में बेटा अगस्त्य था. यह गाड़ी, जो रफ एंड टफ लग्ज़री की निशानी है, कस्टमाइज़ेशन और वेरिएंट के आधार पर इसकी कीमत 3 करोड़ रुपये से 4 करोड़ रुपये के बीच होने का अनुमान है.

कंपनी के मालिक ने खुद दी जानकारी

इस मौके की तस्वीरें गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर कीं. कैप्शन में लिखा था: “मिस्टर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर अपनी डिफेंडर खरीदने के लिए नवनीत मोटर्स को चुना. भरोसे पर बना रिश्ता. बेहतरीन फैसला. मुंबई में डिलीवर हुई – लैंड रोवर डिफेंडर. अगस्त्य पांड्या और मिस स्टैंकोविक को दी गई. कमांड के लिए बनाई गई. उन लोगों के लिए बनाई गई जो आगे रहकर लीड करते हैं.”

हार्दिक ने दिया बड़ा तोहफा

ये डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है जब जुलाई 2024 में ऑफिशियली अलग होने के बाद दोनों की को-पेरेंटिंग के लिए उनके मैच्योर अप्रोच के लिए तारीफ़ हो रही है. दो साल पहले अपने तलाक के बाद से, हार्दिक और नताशा अगस्त्य के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को लेकर कमिटेड रहे हैं. हार्दिक के आगे बढ़ने के बावजूद, हाल ही में माहिका शर्मा के साथ अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में रहने के बावजूद, उन्होंने लगातार दिखाया है कि उनका बेटा उनकी टॉप प्रायोरिटी है. लग्ज़री कार की खबर हार्दिक की पर्सनल लाइफ के बारे में कई अपडेट्स के बीच आई है. क्रिकेटर ने हाल ही में माहिका शर्मा के 25वें जन्मदिन पर एक रोमांटिक वीडियो शेयर किया, जिससे उनके रिश्ते की पुष्टि हुई. इस बीच, नताशा अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रही हैं और लाइमलाइट में वापसी कर रही हैं, हाल ही में इंटरव्यू में कहा कि वो “फिर से प्यार के लिए तैयार हैं” और उन चुनौतियों के लिए आभारी हैं जिन्होंने उन्हें मजबूत बनाया है.

