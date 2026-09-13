हार्दिक पंड्या की फिटनेस पर सवाल, वेस्टइंडीज सीरीज से पहले बढ़ी सेलेक्टर्स की चिंता, ऑलराउंडर ऑप्शंस पर चिंता

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की फिटनेस एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है.माना जा रहा है कि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले फिट हो सकते हैं.हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि उन्हें इस सीरीज में सीधे भारतीय टीम में जगह मिलेगी या नहीं.हार्दिक को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में भी चुना गया है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक 20 सितंबर को वाइट बॉल क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए के वनडे मुकाबले 6 अक्टूबर से पुडुचेरी में खेले जाने हैं, जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज 3 अक्टूबर को खत्म होगी. ऐसे में सेलेक्टर्स के सामने यह सवाल होगा कि हार्दिक को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीधे मैदान पर उतारा जाए या पहले इंडिया ए के लिए खेलकर उन्हें मैच फिटनेस हासिल करने का मौका दिया जाए.

चोटों ने बढ़ाई हार्दिक की मुश्किल

हार्दिक आखिरी बार आईपीएल 2026 में मैदान पर नजर आए थे. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन पर काफी समय बिताया. आईपीएल के दौरान मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए उन्हें पीठ में ऐंठन की समस्या हुई थी. इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभ्यास के दौरान उनके पैर में खिंचाव आ गया था. इसी वजह से वह उस सीरीज से बाहर हो गए थे. हार्दिक ने अपना आखिरी वनडे मुकाबला मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेला था. इसके बाद उन्हें 2026 के टी20 विश्व कप से पहले वनडे प्रारूप से आराम दिया गया था. भारत की 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों में हार्दिक को अहम खिलाड़ी माना जा रहा है, लेकिन लगातार चोटों ने उनकी वापसी को मुश्किल बनाया है.

ऑलराउंडर ऑप्शंस की कमी बनी चिंता

भारत को उम्मीद होगी कि हार्दिक फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेलकर 50 ओवर के क्रिकेट की लय हासिल करेंगे. तेज गेंदबाजी विभाग में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़ और प्रिंस यादव फिट बताए जा रहे हैं. हालांकि, कई अन्य खिलाड़ियों की चोटों ने सेलेक्टर्स की परेशानी बढ़ा दी है. टीम के पास तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडरों के विकल्प भी सीमित हैं. ऐसे में हार्दिक की फिटनेस आने वाले समय में भारतीय वनडे टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है.