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हार्दिक पांड्या को लगा बड़ा झटका, BCCI ने की बड़ी कार्रवाई; किस गलती की मिली सजा?

KKR vs MI: अब सवाल यह है कि हार्दिक पांड्या ने गलती कब की और उन पर कितना जुर्माना लगा? हार्दिक पांड्या पर यह कार्रवाई कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी के 10वें ओवर की है . उस ओवर की चौथी गेंद पर अपने रन-अप पर लौटते समय हार्दिक पांड्या ने विकेट पर बेल्स गिराकर अपना गुस्सा दिखाया . इस गलती के लिए हार्दिक पांड्या पर जुर्माना लगाया गया है .

By: Divyanshi Singh | Published: May 21, 2026 11:57:32 AM IST

हार्दिक पंड्या पर हुई कार्रवाई
हार्दिक पंड्या पर हुई कार्रवाई


KKR vs MI: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में दोहरा झटका लगा . उनकी कप्तानी की वजह से न सिर्फ टीम को हार मिली, बल्कि मैच के दौरान एक बड़ी गलती के लिए उन्हें BCCI की तरफ से कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा . मुंबई इंडियंस के कप्तान पर BCCI ने जुर्माना लगाया है, जिसमें उनकी मैच फीस में 10 प्रतिशत की कटौती भी शामिल है .

हार्दिक पांड्या पर जुर्माना क्यों लगा?

अब सवाल यह है कि हार्दिक पांड्या ने गलती कब की और उन पर कितना जुर्माना लगा? हार्दिक पांड्या पर यह कार्रवाई कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी के 10वें ओवर की है . उस ओवर की चौथी गेंद पर अपने रन-अप पर लौटते समय हार्दिक पांड्या ने विकेट पर बेल्स गिराकर अपना गुस्सा दिखाया . इस गलती के लिए हार्दिक पांड्या पर जुर्माना लगाया गया है .

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हार्दिक पांड्या ने मानी अपनी गलती 

मैच के दौरान अपनी हरकतों के लिए हार्दिक पांड्या को IPL कोड ऑफ कंडक्ट के सेक्शन 2.2 के तहत दोषी पाया गया है . उन्होंने मैच रेफरी राजीव सेठ के सामने अपनी गलती मान ली है, और इस मामले में आगे किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है .

KKR के खिलाफ हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार्दिक पांड्या अपनी टीम के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे . हालांकि, उनकी पारी बहुत धीमी थी . उन्होंने 27 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ़ 26 रन बनाए, जिसमें एक छक्का और दो चौके शामिल थे . पांड्या ने KKR के खिलाफ़ दो ओवर में 13 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया .

IPL 2026 में हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस

हार्दिक पांड्या ने IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ़ अपना नौवां मैच खेला . उनकी कप्तानी में, मुंबई इंडियंस इन नौ मैचों में सिर्फ़ दो जीत हासिल कर पाई . इन नौ मैचों में हार्दिक पांड्या के परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 172 रन बनाए और गेंद से चार विकेट लिए .

Tags: HARDIK PANDYAIPL 2026
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