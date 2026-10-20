1000 KM पैदल चलकर हार्दिक पांड्या से मिलने पहुंचा फैन, ऑलराउंडर ने जीत लिया दिल, घर देने का किया वादा!

Hardik Pandya Meets Fan: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भले ही इन दिनों मैदान से दूर हैं, लेकिन उनके लिए फैंस का प्यार कम नहीं हुआ है. भारत में हार्दिक पांड्या के लाखों फैंस हैं. इनमें से बहुत लोग हार्दिक पांड्या को अपना आइडल मानते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने कड़े संघर्ष से इतना नाम कमाया है. हार्दिक पांड्या भी अपने फैंस से खूब प्यार करते हैं. यही वजह है कि कुछ फैंस उनकी दीवानगी में हद पार कर देते हैं.

इसका एक उदाहरण हाल ही में देखने को मिला, जब हार्दिक पांड्या का एक फैन उनसे मिलने के लिए लखनऊ से बेंगलुरु तक करीब 1,000 किमी तक पैदल यात्रा की. वह हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बाहर पहुंचा. जैसे ही हार्दिक को इसके बारे में पता चला, तो वो तुरंत अपने फैन से मिलने के लिए बाहर आए. उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने फैन से मुलाकात की. इसका वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हार्दिक पांड्या ने दिखाया बड़ा दिल

हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए बेंगलुरु पहुंचे फैन का नाम रवि कुमार रावत है, जो लखनऊ के रहने वाले हैं. रवि ने लखनऊ से करीब 1,000 किमी तक का लंबा सफर तय किया और हार्दिक से मिलने पहुंचे. हार्दिक ने अपने फैन रवि से मुलाकात की और उनकी वापसी का टिकट भी कराया. हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से अपने फैन से बात की, उसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. इतना ही नहीं, हार्दिक पांड्या ने अपने उस फैन को भरोसा दिलाया कि वह भी जरूरत हो, तो उनसे संपर्क कर सकता है. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिस पर हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ की जा रही है.

🚨 Hardik Pandya Promises to Gift a Homeless Fan a New Home! 🥹 A Hardik Pandya fan walked from Lucknow to Mumbai to meet him, but when he learned Hardik was in Bengaluru, he walked there too and finally met his idol! Hardik Pandya:🗣️ Brother, where have you come from? Fan: 🗣️ Sir, I’ve come from Lucknow. I walked all the way just to meet you. I’m a huge fan of yours! Hardik Pandya: 🗣️Okay, brother, I’ll book you a train ticket back to Lucknow. What else do you need? Tell me, what more can I do for you? Fan: 🗣️Sir, I don’t have a home. I live on the streets. Hardik Pandya: 🗣️Okay, I’ll help you get a home. Hardik Pandya didn’t just meet his fan; he gave him hope for a better life. What a beautiful gesture! 🙏 — Central Cricket (@arshdeep3444) October 20, 2026

क्या हार्दिक ने किया घर देने का वादा?

वायरल वीडियो में हार्दिक पांड्या काफी देर तक अपने फैन से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान ने कई बार अपने फैन से पूछते हैं कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है. उन्होंने कई बार पूछा कि बोल तेरे को क्या चाहिए? पहले तो उन्होंने अपनी टीम से अपने फैन की घर वापसी का टिकट बुक करने के लिए कहा. यही नहीं जब हार्दिक ने उस फैन से पूछा कि क्या मैं तेरे लिए कुछ और कर सकता हूं तो उस शख्स ने हार्दिक से एक घर देने की मांग की. इस पर पांड्या ने जो जवाब दिया, उसने सभी का दिल जीत लिया. हार्दिक ने अपने फैन से कहा, ‘ठीक है, मैं तुम्हें घर दिलाने में मदद करूंगा. वो बाद में देखते हैं.’

हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हार्दिक पांड्या ने अपने फैन को घर देने का वादा किया है या नहीं? हालांकि उन्होंने जिस प्यार से अपने फैन का ख्याल रखा, उसने सभी का दिल जीत लिया.

रिहैब से गुजर रहे हार्दिक पांड्या

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या लंबे समय से इंजरी की वजह से मैदान से दूर चल रहे हैं. हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए आखिरी मैच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में खेला था. इसके बाद उन्होंने IPL खेला, लेकिन फिर चोटिल होने की वजह से मैदान से दूर हो गए. फिलहाल वो बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब से गुजर रहे हैं.