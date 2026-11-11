हार्दिक पांड्या की विदाई, अब कौन बनेगा मुंबई इंडियंस का कप्तान? रोहित शर्मा ही नहीं, ये 3 खिलाड़ी भी दावेदार

Mumbai Indians Captain: मुंबई इंडियंस ने IPL 2027 से पहले अपने कप्तान हार्दिक पांड्या का ट्रेड कर दिया है. फ्रेंचाइजी ने अर्शदीप सिंह के बदले हार्दिक पांड्या को पंजाब किंग्स में भेज दिया है. इसका मतलब है कि अब हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस के साथ रिश्ता खत्म हो गया है. अर्शदीप सिंह के आने से मुंबई इंडियंस का गेंदबाजी अटैक काफी मजबूत हो जाएगा. अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं.

जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर वो मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी को पहले से काफी ज्यादा घातक बना देंगे. हालांकि हार्दिक पांड्या के जाने से यह सवाल है कि IPL 2027 में मुंबई इंडियंस की कमान कौन संभालेगा? हार्दिक के जाने के बाद मुंबई इंडियंस किसी दूसरे खिलाड़ी को कप्तान बनाएगी. इस रेस में 3 नाम सबसे आगे हैं, जिन्हें अगले सीजन टीम की कमान सौंपी जा सकती है.

रोहित शर्मा

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की कप्तान के लिए सबसे पहले और बेस्ट ऑप्शन हैं. रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया है. वह IPL ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में व्हाइट बॉल फॉर्मेट के दिग्गज कप्तानों में शुमार हैं. हाल ही में रिपोर्ट्स में आई थीं, जिसमें कहा गया कि मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा को ही अपना कप्तान बनाने की तैयारी कर रहा है.

सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव भी इस रेस में काफी आगे हैं. उनकी कप्तानी में इसी साल भारत ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. सूर्या भी लंबे समय से मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं. वह IPL में भी कई मैचों में मुंबई इंडियंस की कमान संभाल चुके हैं. ऐसे में सूर्यकुमार यादव भी कप्तानी के बड़े दावेदार हैं.

जसप्रीत बुमराह

भारतीय स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी इस लिस्ट में शामिल हैं. बुमराह भी IPL में कप्तानी कर चुके हैं. साथ ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टेस्ट और टी20 टीम की कमान भी संभाल चुके हैं. हालांकि जसप्रीत बुमराह की इंजरी और वर्कलोड मैनेजमेंट की समस्या रहती है. ऐसे में बुमराह को कप्तान बनाए जाने की कम संभावना है.

तिलक वर्मा

24 साल के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हैं. मुंबई इंडियंस से ही तिलक वर्मा को नई पहचान मिली है. वो भारत की टी20 टीम के उप-कप्तान भी हैं. ऐसे में अगर मुंबई इंडियंस किसी युवा खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहती है, तो उसके लिए तिलक वर्मा सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे. अब देखना होगा कि फ्रेंचाइजी क्या फैसला लेती है.