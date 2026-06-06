Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या को को किया गया सभी T20I टीमों से बाहर? खुद अजीत अगरकर ने किया खुलासा

Hardik Pandya: इंडियन क्रिकेट टीम को T20 फॉर्मेट के लिए नया कैप्टन मिल गया है. कई दिनों से चल रही अटकलों और अफवाहों को आखिरकार इंडियन क्रिकेट की गवर्निंग बॉडीज़ ने कन्फर्म कर दिया है. श्रेयस अय्यर को इंडियन T20 टीम का नया कैप्टन अनाउंस किया गया है. तिलक वर्मा को वाइस-कैप्टन बनाया गया है. इसके अलावा, 15 साल के सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी को भी पहली बार टीम इंडिया के लिए चुना गया है, जो इंडियन टीम के लिए चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं. BCCI ने आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के साथ-साथ एशियन गेम्स और इंडिया A के अनऑफिशियल टेस्ट टूर के लिए भी टीम अनाउंस की. वहीं बीसीसीआई के एक फैसले ने सबको हैरान कर दिया वो है हार्दिक पांड्या को सभी T20I टीमों से बाहर रखना. तो चलिए जानते हैं कि पांड्या को टीम में मौका क्यों नहीं मिला?

हार्दिक क्यों नहीं?

हार्दिक पांड्या को सभी T20I टीमों से बाहर रखना एक हैरानी की बात थी. अजीत अगरकर ने कहा कि हार्दिक इंग्लैंड के लिए ODI टीम का हिस्सा होंगे और T20I टीम में कुछ रोटेशन होगा. हार्दिक को उनकी बॉलिंग के आधार पर भी परखा जाएगा और सिलेक्शन कमिटी उसी के आधार पर फैसला करेगी.

अगरकर ने कहा कि “हार्दिक की बात करें तो वह अभी अफगानिस्तान के लिए वनडे टीम का हिस्सा हैं. जैसा कि हमने कहा अगर हम उन्हें अच्छा खेलने के लिए तैयार कर सकें और वनडे क्रिकेट के लिए फिट रख सकें मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ समय से वनडे क्रिकेट खेला है तो इस समय यही मुख्य मकसद है.”

उन्होने कहा कि “हम उन्हें हमेशा वापस ला सकते हैं. इससे हमें नीतीश रेड्डी जैसे किसी खिलाड़ी को T20 क्रिकेट में कुछ मौके देने का भी मौका मिलता है. इसलिए T20 क्रिकेट के मामले में थोड़ा आराम और रोटेशन होगा.” “मुख्य मकसद यह देखना है कि क्या वह अच्छा खेलना शुरू कर सकता है और 50 ओवर के क्रिकेट के लिए हेल्दी रह सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप में अभी लगभग डेढ़ साल बाकी हैं. वह हमें बहुत बैलेंस देता है. वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है और अगर वह अच्छी बॉलिंग करता है, तो हम देखेंगे कि अगले कुछ महीनों में हम कैसा करते हैं. “इस समय मुख्य रूप से यही कारण है.”

आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए T20 स्क्वॉड