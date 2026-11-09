हार्दिक पांड्या की जगह अर्शदीप सिंह आए, तो मुंबई इंडियंस को होगा फायदा या नुकसान? दिग्गज ने बताया पूरा गणित

Hardik Pandya Trade: मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह का ट्रेड लगभग कंफर्म हो चुका है. हालांकि अभी तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी इसका एलान हो सकता है. इस डील के तहत हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस छोड़कर पंजाब किंग्स में जा रहे हैं. वहीं, अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स को छोड़कर मुंबई इंडियंस में आ रहे हैं. IPL 2026 खत्म होने के बाद से हार्दिक पांड्या के ट्रेड की खबरें चल रही थीं, लेकिन अब उनका पंजाब किंग्स में जाना तय हो गया है.

हालांकि अब सवाल यह है कि हार्दिक पांड्या को छोड़कर अर्शदीप सिंह को लाने से मुंबई इंडियंस को फायदा होगा या फिर नुकसान? इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने जवाब दिया है. आकाश चोपड़ा का कहना है कि अर्शदीप सिंह के आने से मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी लाइनअप काफी मजबूत हो जाएगी. अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह भारत की टी20 टीम के सबसे अहम गेंदबाज हैं. अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो टीम को काफी मजबूती मिलेगी.

हार्दिक के जाने से मुंबई को नुकसान?

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसको लेकर बात की. उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या के जाने से मुंबई इंडियंस को नुकसान कम होगा, जबकि फायदा ज्यादा होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसी बल्लेबाजी अब मुंबई इंडियंस के लिए नमन धीर भी कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि बीते 3 सीजन में एक सीजन को छोड़कर हार्दिक के बल्ले से न तो रन आए हैं और न ही गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया है.

मुंबई को नहीं चाहिए हार्दिक

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि वैसे को कोई भी टीम अपने कप्तान को नहीं जाने देना चाहती है, क्योंकि कप्तान को छोड़ना मुश्किल काम है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को छोड़ा था, जिसकी भरपाई काफी मुश्किल रही. हालांकि मुंबई इंडियंस एक यूनिक पोजीशन में हैं. मुंबई इंडियंस के पास रोहित शर्मा जैसे अनुभवी कप्तान हैं, जबकि सूर्यकुमार यादव अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, अगर युवा कप्तान चाहिए, तो मुंबई इंडियंस के पास तिलक वर्मा का ऑप्शन है. आकाश चोपड़ा ने कहा कि मुंबई इंडियंस को हार्दिक पांड्या न तो कप्तान के तौर पर चाहिए थे और न ही प्लेयर के तौर पर. ऐसे में कप्तानी के लिहाज से हार्दिक का जाना बहुत बड़ा अंतर पैदा नहीं करेगा.

हार्दिक पांड्या से बेहतर नमन धीर!

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि कड़वी बात यह है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में अपने इस तीन साल के साइकिल (2024, 2025 और 2026) में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. उनके आंकड़ों में सिर्फ एक साल ऐसा है, जहां पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है. उसके अलावा 2 सीजन वो गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. उनकी बॉलिंग इकॉनमी भी 10 से ज्यादा की रही है. इसके अलावा जब भी वो ऊपर बल्लेबाजी करने गए हैं, तो उन्होंने रनों की गति को बढ़ाने के बजाय धीमा ही किया है. ऐसे में अगर मुंबई इंडियंस को आप कप्तान के रूप में नहीं चाहिए, आपकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है. इसी बीच नमन धीर नए स्टार ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहे हैं, तो चीजें एकदम से बदल जाती हैं.

हार्दिक पांड्या से आने से पंजाब को क्या फायदा?

पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि हार्दिक पांड्या के जाने से मुंबई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पंजाब किंग्स के लिए थोड़ा सिरदर्द बढ़ गया है. पंजाब किंग्स के पास ऑलराउंडर की भरमार हो गई है. आकाश चोपड़ा का कहना है कि इस डील के बाद पंजाब किंग्स 2 ऑलराउंडर्स को ट्रेड करके 2 तेज गेंदबाज को ले आए. आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि अगर हार्दिक पांड्या का बल्ला चलता है, तो वो पंजाब को एकतरफा मैच जिता सकते हैं. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में हो सकता है वे बेहतर काम कर जाएं. हालांकि आकाश चोपड़ा को लगता है कि इस डील में पंजाब किंग्स को कम और मुंबई इंडियंस को को ज्यादा फायदा होगा.