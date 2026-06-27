हार्दिक पांड्या ने कर ली शादी? माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर लगाए दिखीं माहिका शर्मा; तस्वीर ने बढाई हलचल

Hardik Pandya and Mahieka Sharma: इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा को डेट कर रही हैं. हाल ही में इस कपल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं. लोग कयास लगा रहे हैं कि माहिका और हार्दिक ने गुपचुप शादी कर ली है.

माहिका और हार्दिक पांड्या ने कर ली शादी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में माहिका शर्मा की मांग में सिंदूर और माथे पर लाल बिंदी लगी हुई नजर आ रही हैं. हार्दिक पांड्या के माथे पर टीका भी लगा हुआ है. तस्वीर में हार्दिक अपनी गर्लफ्रेंड माहिका की मां के साथ पोज करते नजर आ रहे हैं. तस्वीर देख लोग कयास लगा रहे हैं कि दोनों ने गुपचुप शादी रचा ली है. हालांकि, हार्दिक और माहिका शर्मा ने अपनी शादी की खबर को कंफर्म नहीं किया है.

Hardik Pandya and Mahika Sharma got married. 👀

Is it true ? 🧐 pic.twitter.com/zHr0Cc2V9V — Sandeep Yadav (@Kohliitak) June 26, 2026

पहली पत्नी को दिया तलाक

बता दें कि, हार्दिक पांड्या ने पहली शादी नताशा स्टेनकोविक से हुई थी. कपल का एक बेटा अगस्तय भी है. हालांकि, साल 2024 में दोनों की राह अलग हो गई. इसके बाद हार्दिक का नाम जैस्मिन वालिया से जुड़ा, लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो गया. फिर क्रिकेटर की जिंदगी में एक्ट्रेस और फिटनेस मॉडल माहिका शर्मा ने एंट्री ली.

कौन है माहिका शर्मा?

माहिका शर्मा 24 साल की मॉडल और एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक फ्रीलांसर के तौर पर की थी और मशहूर रैपर रागा के लिए एक म्यूजिक वीडियो किया था. उसके बाद, उन्हें कई शॉर्ट फिल्मों में देखा गया, जैसे ऑस्कर जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम इनटू द डस्क था, और साथ ही ओमंग कुमार की PM नरेंद्र मोदी में.

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माहिका शर्मा की पढाई-लिखाई

फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, माहिका ने 2014 से 2018 तक नई दिल्ली के नेवी चिल्ड्रन स्कूल में पढाई की. उसके बाद, वह पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी (2018–2022) से इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में बैचलर की डिग्री के लिए गुजरात चली गईं. इस बीच, उन्होंने मैरीलैंड (2020–2021) में कम्युनिटी साइकोलॉजी की पढाई के लिए US में एक साल भी बिताया.

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