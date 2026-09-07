Home > खेल > हार्दिक पांड्या संग गदर की ‘सकीना’ का अफेयर? एक्ट्रेस ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- वह रोमांटिक था…

हार्दिक पांड्या संग गदर की ‘सकीना’ का अफेयर? एक्ट्रेस ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- वह रोमांटिक था…

Hardik Pandya Ameesha Patel: हार्दिक पांड्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के साथ दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो लेकर इंटरनेट पर उनकी अफेयर की अफवाहें सामने आने लगीं. अब इस पर अमीषा पटेल ने चुप्पी तोड़ी है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 7, 2026 12:55:23 PM IST

हार्दिक पांड्या के साथ डेटिंग की अफवाहों पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी.
हार्दिक पांड्या के साथ डेटिंग की अफवाहों पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी.


Hardik Pandya Ameesha Patel Video: भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में हार्दिक पांड्या का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो 51 साल की एक्ट्रेस अमीषा पटेल के साथ नजर आ रहे हैं. यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसके बाद हार्दिक और अमीषा पटेल के अफेयर की खबरें आने लगीं.

वायरल वीडियो में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) किसी होटल की पार्टी में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर अमीषा पटेल भी मौजूद थीं. अमीषा पटेल वही एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने बॉलीवुड मूवी ‘गदर’ में सकीना के किरदार निभाया था. वीडियो में देखा जा सकता है कि अमीषा पटेल अपने कुछ दोस्तों से हार्दिक को इंट्रोड्यूस करवा रही हैं. इस पर फैंस ने इंटरनेट पर हार्दिक और अमीषा के रिलेशनशिप को लेकर कयास लगाने शुरू कर दिए.

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यूजर्स ने किया अमीषा को ट्रोल!

हार्दिक पांड्या का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उनके रिलेशनशिप की चर्चा करने लगे. एक यूजर ने हार्दिक और अमीषा के वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, ‘जिस तरह से अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने बैंगलोर के होटल में पार्टी के दौरान हार्दिक पांड्या के कंधो पर हाथ रखा है. रेडिट के सभी रूमर्स सच साबित होते दिख रहे हैं.’ बता दें कि रेडिट और एक्स पर हार्दिक और अमीषा को लेकर अलग-अलग अफवाहें फैल रही हैं. एक दूसरे शख्स ने एक्स पर लिखा, शायद अब क्रिकेटर (हार्दिक पांड्या) की दिलचस्पी ‘आंटी’ में है. इन सभी पोस्ट के सामने आने के बाद अमीषा पटेल का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद उन्होंने करारा जवाब दिया.

अमीषा पटेल ने ट्रोलर्स को फटकारा

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा ने एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया. उन्होंने यूजर को करारा जवाब देते हुए लिखा, ‘बिलकुल सही, भगवान…तुम सच कह रहे हो. जिस तरह से मेरे हाथ उनके कंधे पर हैं, वो सच में रोमांटिक है.’ एक्ट्रेस ने आगे लिखा, ‘मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूं, लेकिन लगता है कि तुम्हारी कोई लड़की दोस्त भी नहीं है. किसी चीज पर पोस्ट करने से पहले तुम्हें कम से कम एक लड़की दोस्त बना लेनी चाहिए.’

अमीषा पटेल का ट्रोलर्स को जवाब.

हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड कौन?

बता दें कि स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या लंबे समय से मॉडल माहिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप में हैं. क्रिकेटर ने पिछले साल ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर माहिका के साथ अपने रिलेशनशिप की जानकारी दी थी. इससे पहले हार्दिक की शादी एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक से हुई थी, जिससे बाद उनका तलाक हो गया था.

Tags: Ameesha PatelHARDIK PANDYAhome-hero-pos-4
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