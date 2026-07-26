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हार्दिक पांड्या की CSK में एंट्री! MI से होगी 20 करोड़+ की मेगा डील, इन 2 खिलाड़ियों से होगा ट्रेड

Hardik Pandya IPL Trade: चेन्नई सुपर किंग्स ने हार्दिक पांड्या के बदले मुंबई इंडियंस को बड़ा ऑफर दिया है. हालांकि मुंबई इंडियंस ने सीएसके से ऐसी मांग कर दी है, जिसके लिए फ्रेंचाइजी तैयार नहीं है. जानें कहां फंस रहा पेंच...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 26, 2026 2:06:22 PM IST

हार्दिक पांड्या के बदले CSK ने MI को दिया बड़ा ऑफर.
हार्दिक पांड्या के बदले CSK ने MI को दिया बड़ा ऑफर.


Hardik Pandya IPL Trade: भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के आईपीएल ट्रेड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. मुंबई इंडियंस अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रेड कर सकती है. इसको लेकर लंबे समय से खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं. दरअसल, रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई सुपर किंग्स ने हार्दिक पांड्या को अपने साथ जोड़ने के लिए मुंबई इंडियंस को ऑफर देने शुरू कर दिए हैं.

सीएसके ने मुंबई इंडियंस को हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के बदले शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस के साथ 10 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव दिया है. वहीं, मुंबई इंडियंस अपने कप्तान से जुड़े ट्रेड डील में सीएसके से शिवम दुबे और आयुष म्हात्रे को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है. हालांकि सीएसके आयुष म्हात्रे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है.

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IPL का सबसे बड़ा ट्रेड!

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) अपने कप्तान हार्दिक पांड्या के बदले दूसरी टीम से 2 स्टार खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ना चाहती है. मुंबई इंडियंस चाहती है कि वह हार्दिक पांड्या के बदले शिवम दुबे और उभरते सलामी बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को टीम में शामिल कर ले. रिपोर्ट की मानें, तो मुंबई इस डील के लिए तैयार है, लेकिन सीएसके राजी नहीं है. सीएसके 19 साल के युवा बल्लेबाज को नहीं छोड़ना चाहती है.

ये भी पढ़ें: किसी ने 18 करोड़ में बदली टीम, तो किसी की घर वापसी… IPL इतिहास के 5 सबसे बड़े ट्रेड, जिससे बदली टीमों की तस्वीर

ऐसे में सीएसके ने हार्दिक पांड्या के बदले मुंबई इंडियंस को दूसरा ऑफर दिया है. इसमें शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस और 10 करोड़ रुपये कैश देने का प्रस्ताव है. अगर यह डील होती है, तो यह आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े ट्रेड में से एक होगा. हालांकि अभी तक दोनों फ्रेंचाइजियों की ओर से कोई ऑफिशियल बयान पुष्टि नहीं की गई है.

हार्दिक पांड्या का IPL 2026 में प्रदर्शन

हार्दिक पांड्या साल 2024 में मुंबई इंडियंस के कप्तान बने थे. उनकी कप्तानी में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस बुरे दौर से गुजर रही है. खासकर आईपीएल 2026 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. मुंबई इंडियंस ने प्वाइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर फिनिश किया. हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी से कुछ कमाल नहीं कर पाए. साथ ही उनका खुद का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा. टूर्नामेंट के बीच में हार्दिक पांड्या और फ्रेंचाइजी के बीच तनाव की खबरें आने लगी थीं. ऐसे में माना जा रहा है कि मुंबई इंडियंस अगले सीजन से पहले हार्दिक पांड्या को किसी दूसरी टीम के साथ ट्रेड कर देगी.

Tags: CHENNAI SUPER KINGSHARDIK PANDYAmumbai indians
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