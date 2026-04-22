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IPL 2026: पांड्या ब्रदर्स में सब ठीक! क्रुणाल ने सामने आकर अनबन की खबरें पर कही बड़ी बात

IPL 2026 Pandya brothers: पॉडकास्ट के दौरान होस्ट ने हल्के अंदाज में WWE के किरदारों केन और अंडरटेकर का उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भाई-भाई के बीच कभी लड़ाई नहीं होती.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 22, 2026 8:59:58 PM IST

पांड्या ब्रदर्स में सब ठीक!
पांड्या ब्रदर्स में सब ठीक!


Hardik – Krunal Pandya Controversy: हाल ही में हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या  के बीच मतभेद की खबरें चर्चा में थीं. सोशल मीडिया और क्रिकेट फैंस के बीच यह अफवाह तेजी से फैली कि दोनों भाइयों के रिश्तों में खटास आ गई है. खासतौर पर IPL 2026 के दौरान कुछ घटनाओं ने इन चर्चाओं को और हवा दी.

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क्रुणाल ने तोड़ी चुप्पी

इन सभी अटकलों के बीच क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) ने पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया दी. एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उनसे सीधे सवाल किया गया कि क्या उनके और हार्दिक के बीच सबकुछ ठीक है. इस पर क्रुणाल ने हंसते हुए साफ कहा कि दोनों भाइयों के बीच कोई समस्या नहीं है और सबकुछ सामान्य है.

इंटरव्यू में दिलचस्प बातचीत

पॉडकास्ट के दौरान होस्ट ने हल्के अंदाज में WWE के किरदारों केन और अंडरटेकर का उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भाई-भाई के बीच कभी लड़ाई नहीं होती. इस पर भी क्रुणाल ने दोबारा यही दोहराया कि उनके और हार्दिक के बीच सब ठीक है. उन्होंने किसी भी तरह की अनबन की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया.

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अफवाहों की शुरुआत कैसे हुई

दरअसल यह पूरा मामला 12 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मैच के बाद शुरू हुआ. मैच में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के आउट होने पर क्रुणाल ने आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया, जिससे चर्चा शुरू हुई. इसके बाद एक वायरल वीडियो में दावा किया गया कि मैच के बाद दोनों ने हाथ नहीं मिलाया, जिससे अफवाहों को और बल मिला.

IPL 2026 में प्रदर्शन

क्रुणाल पांड्या का प्रदर्शन इस सीजन में संतुलित रहा है. उन्होंने अब तक 6 मैचों में 8 विकेट लिए हैं और टीम के लिए अहम मौकों पर योगदान दिया है. हालांकि बल्लेबाजी में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं. इन सबके बीच उन्होंने साफ कर दिया है कि निजी रिश्तों पर उठ रही बातें बेबुनियाद हैं और उनका फोकस सिर्फ अपने खेल पर है.

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Tags: Hardik Pandya Krunal Pandya riftIPL 2026IPL 2026 RCB vs MI newsKrunal Pandya interviewPandya brothers controversy
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