Home > खेल > IPL के पहले सीजन में घटी थी शर्मनाक घटना, फूट-फूट कर रो पड़े थे श्रीसंत, 17 साल बाद वायरल हुआ VIDEO

IPL के पहले सीजन में घटी थी शर्मनाक घटना, फूट-फूट कर रो पड़े थे श्रीसंत, 17 साल बाद वायरल हुआ VIDEO

Harbhajan Singh Sreesanth Slap: करीब 17 पहले पंजाब और मुंबई के मैच के बाद हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था। अब फिर से इस घटना का वीडियो शेयर किया जा रहा है जिससे यह माला ताजा हो गया है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 29, 2025 16:49:38 IST

Harbhajan Singh Sreesanth slap incident Video
Harbhajan Singh Sreesanth slap incident Video

Harbhajan Singh Sreesanth slap incident Video: आईपीएल इतिहास में कई बड़े-बड़े विवाद हुए हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ा विवाद सबसे पहले नजर आता है, वो है हरभजन सिंह और श्रीसंत का ‘थप्पड़ कांड’। यह सबसे पहले इसलिए याद आता है क्योंकि यह वाकया आईपीएल के पहले सीज़न के दौरान हुआ था जब मुंबई इंडियंस को पंजाब किंग्स XI ने बुरी तरह से पराजित किया था। 25 अप्रैल 2008 को मोहाली के मैदान पर खेले गए इस मैच में मुंबई की कमान हरभजन सिंह  में थी । पंजाब ने उन्हें 66 रनों से हराया था। लेकिन मैच खत्म होने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जीने सबको हैरान करके रख दिया था।

दरअसल मैच खत्म होने के कुछ देर बाद टेलीवजन पर श्रीसंत के रोने के दृश्य दिखाई दे रहे थे जिसे देख सब हैरान थे। उस वक्त टी किसी को समझ में नहीं आया पर बाद में पता चला कि हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ मारा था। हालाँकि तब इस घटना का वीडियो किसी ने नहीं देखा था।

17 साल बाद सोशल मीडिया पर आया वीडियो

लेकिन अब इस घटना के 17 साल बाद हरभजन सिंह के थप्पड़ कांड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो को देखकर फैन्स काफी हैरान हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिला रहे थे, तब हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया।

थप्पड़ मारने की इस घटना के बाद हरभजन सिंह पर पूरे सीजन का बैन लगा दिया गया और उन पर 5 वनडे मैचों का भी बैन लगा। हालाँकि, हरभजन सिंह को आज तक इस बात का पछतावा है।

हरभजन सिंह ने मानी अपनी गलती

हरभजन सिंह ने कई बार बड़े मंच पर अपनी गलती स्वीकार की है, लेकिन श्रीसंत की बेटी द्वारा कही गई एक बात आज भी उन्हें परेशान करती रही। ‘मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुमने मेरे पिता को मारा।’ यही वो लाइन है जो श्रीसंत की बेटी ने हरभजन सिंह से कही थी। भज्जी का मानना ​​है कि श्रीसंत की बेटी की नज़र में वह एक बुरे इंसान हैं और वह अपनी छवि सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

रोजर बिन्नी देंगे BCCI के अध्यक्ष पद से इस्तीफा! अब कौन संभालेगा भारतीय क्रिकेट की कमान?

इस घटना को बदलना चाहते हैं भज्जी

हरभजन सिंह अश्विन के यूट्यूब चैनल पर कहा था, “एक चीज जो मैं अपनी जिंदगी में बदलना चाहता हूं, वो है श्रीसंत के साथ हुई घटना। मैं उस घटना को अपने करियर से हटाना चाहता हूं। यही वो घटना है जिसे मैं अपनी लिस्ट से बदलना चाहता हूं। जो हुआ वो गलत था और मुझे वो नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया। मैंने 200 बार माफी मांगी। सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि उस घटना के सालों बाद भी मैं हर मौके या मंच पर माफी मांगता रहा हूं।”

‘हाल कैसा है जनाब का…’ मोहम्मद रिज़वान को आउट कर बारबाडोस रॉयल्स ने बॉलीवुड गाने से उड़ाया ऐसा मजाक, देखते रह गए पाकिस्तानी

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
IPL के पहले सीजन में घटी थी शर्मनाक घटना, फूट-फूट कर रो पड़े थे श्रीसंत, 17 साल बाद वायरल हुआ VIDEO

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

IPL के पहले सीजन में घटी थी शर्मनाक घटना, फूट-फूट कर रो पड़े थे श्रीसंत, 17 साल बाद वायरल हुआ VIDEO

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL के पहले सीजन में घटी थी शर्मनाक घटना, फूट-फूट कर रो पड़े थे श्रीसंत, 17 साल बाद वायरल हुआ VIDEO
IPL के पहले सीजन में घटी थी शर्मनाक घटना, फूट-फूट कर रो पड़े थे श्रीसंत, 17 साल बाद वायरल हुआ VIDEO
IPL के पहले सीजन में घटी थी शर्मनाक घटना, फूट-फूट कर रो पड़े थे श्रीसंत, 17 साल बाद वायरल हुआ VIDEO
IPL के पहले सीजन में घटी थी शर्मनाक घटना, फूट-फूट कर रो पड़े थे श्रीसंत, 17 साल बाद वायरल हुआ VIDEO
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?