टी20 लीग अब बड़ा बना चुका है, वनडे क्रिकेट आसपास भी नहीं, हरभजन सिंह ने क्यों कहा ऐसा?

हरभजन ने कहा कि भारत-ऑस्ट्रेलिया, भारत-दक्षिण अफ्रीका और भारत-इंग्लैंड जैसी बड़ी सीरीज को दर्शक काफी पसंद करते हैं. वहीं भारत-श्रीलंका या भारत-अफगानिस्तान जैसी सीरीज में उतनी दिलचस्पी दिखाई नहीं देती. उन्होंने कहा कि वह टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए पैसे भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन वनडे में उनकी अब खास दिलचस्पी नहीं है. हालांकि टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने क्रिकेट का सबसे बड़ा और हार्ड फॉर्मेट बताया. उनके मुताबिक टेस्ट खिलाड़ी की तकनीक, धैर्य और मानसिक मजबूती की पूरी परीक्षा लेता है.
टी20 लीग अब बड़ा बन चुका है
हरभजन ने कहा कि आईपीएल, बिग बैश लीग और द हंड्रेड जैसी प्रतियोगिताओं ने अपनी अलग पहचान बना ली है. इन लीग के मुकाबलों में स्टेडियम खचाखच भरे रहते हैं और आईपीएल के दौरान टिकट मिलना भी मुश्किल होता है. उन्होंने कहा कि आईपीएल के दो महीने अब भारत में किसी त्योहार या कार्निवल की तरह बन चुके हैं. यही बदलाव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को पीछे धकेल रहा है.
हरभजन का मानना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पहले जैसी लोकप्रियता वापस हासिल करना आसान नहीं होगा. टी20 लीग अब व्यावसायिक रूप से बहुत बड़ी हो चुकी हैं और दर्शकों को खेल के साथ एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज मिलता है. उन्होंने कहा कि टी20 के आने से खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों की सोच बदली है. कम समय में रोमांच देखने की इच्छा बढ़ी है और टेस्ट क्रिकेट पीछे चला गया है, जबकि उसे क्रिकेट के सर्वोच्च स्तर पर होना चाहिए.