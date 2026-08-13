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टी20 लीग अब बड़ा बना चुका है, वनडे क्रिकेट आसपास भी नहीं, हरभजन सिंह ने क्यों कहा ऐसा?

हरभजन सिंह ने टी20 लीग की बढ़ती लोकप्रियता पर चिंता जताते हुए कहा कि आईपीएल जैसी लीग के कारण बाइलेट्रल इंटरनेशनल क्रिकेट का भविष्य प्रभावित हो सकता है. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को सबसे कठिन और सर्वोच्च फॉर्मेट बताया.

By: Satyam Sengar | Published: August 13, 2026 6:43:32 PM IST

हरभजन सिंह ने वनडे क्रिकेट पर क्या कहा?
हरभजन सिंह ने वनडे क्रिकेट पर क्या कहा?


पूर्व भारतीय दिग्गज हरभजन सिंह ने वनडे के मुकाबले टी20 क्रिकेट को ज्यादा बढ़ावा दिया है. उन्होंने कहा है कि टी20 लीग की बढ़ती लोकप्रियता के कारण बाइलैटरल इंटरनेशनल क्रिकेट के भविष्य पर सवाल खड़े हो सकते हैं. उनके मुताबिक आईपीएल जैसी लीग ने दुनिया के बड़े खिलाड़ियों को एक साथ लाकर क्रिकेट को एक अलग मनोरंजन का रूप दे दिया है. उन्होंने कहा कि दर्शकों की पसंद तेजी से बदल रही है और क्लब क्रिकेट को इंटरनेशनल मुकाबलों की तुलना में ज्यादा पसंद किया जा रहा है. हरभजन ने यह भी बताया कि उनकी आत्मकथा इसी साल के अंत तक रिलीज हो सकती है.

हरभजन ने कहा कि भारत-ऑस्ट्रेलिया, भारत-दक्षिण अफ्रीका और भारत-इंग्लैंड जैसी बड़ी सीरीज को दर्शक काफी पसंद करते हैं. वहीं भारत-श्रीलंका या भारत-अफगानिस्तान जैसी सीरीज में उतनी दिलचस्पी दिखाई नहीं देती. उन्होंने कहा कि वह टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए पैसे भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन वनडे में उनकी अब खास दिलचस्पी नहीं है. हालांकि टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने क्रिकेट का सबसे बड़ा और हार्ड फॉर्मेट बताया. उनके मुताबिक टेस्ट खिलाड़ी की तकनीक, धैर्य और मानसिक मजबूती की पूरी परीक्षा लेता है.

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टी20 लीग अब बड़ा बन चुका है
हरभजन ने कहा कि आईपीएल, बिग बैश लीग और द हंड्रेड जैसी प्रतियोगिताओं ने अपनी अलग पहचान बना ली है. इन लीग के मुकाबलों में स्टेडियम खचाखच भरे रहते हैं और आईपीएल के दौरान टिकट मिलना भी मुश्किल होता है. उन्होंने कहा कि आईपीएल के दो महीने अब भारत में किसी त्योहार या कार्निवल की तरह बन चुके हैं. यही बदलाव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को पीछे धकेल रहा है.

टी20 में पूरा एंटरटेनमेंट
हरभजन का मानना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पहले जैसी लोकप्रियता वापस हासिल करना आसान नहीं होगा. टी20 लीग अब व्यावसायिक रूप से बहुत बड़ी हो चुकी हैं और दर्शकों को खेल के साथ एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज मिलता है. उन्होंने कहा कि टी20 के आने से खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों की सोच बदली है. कम समय में रोमांच देखने की इच्छा बढ़ी है और टेस्ट क्रिकेट पीछे चला गया है, जबकि उसे क्रिकेट के सर्वोच्च स्तर पर होना चाहिए.

Tags: Harbhajan Singh
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