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Video: भज्जी ने कह दी श्रीसंत को मिर्ची लगने वाली बात, बिना नाम लिए दिया करारा जवाब, देखें वीडियो

Sreesanth vs Harbhajan: भारत के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने एस श्रीसंत के बॉक्सिंग मैच चैलेंज को लेकर करारा जवाब दिया है. हरभजन सिंह ने बिना किसी का नाम लिए ऐसी बात कही है, जिसे सुनकर श्रीसंत को मिर्ची लग सकती है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: June 20, 2026 10:41:08 AM IST

एस श्रीसंत के मुक्केबाजी चैलेंज पर हरभजन सिंह का जवाब.
एस श्रीसंत के मुक्केबाजी चैलेंज पर हरभजन सिंह का जवाब.


Sreesanth vs Harbhajan: हाल ही में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने एक इंटरव्यू में विवादित बयान दिया है. एस श्रीसंत ने भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह को बॉक्सिंग के लिए ललकारा है. इंटरव्यू के वायरल वीडियो में श्रीसंत ने हरभजन सिंह को चैलेंज देते हुए कहा, ‘अगर थप्पड़ से दिक्कत है तो आप बॉक्सिंग रिंग में आ जाओ.’ अब पूर्व दिग्गज स्पिनर ने एस श्रीसंत के चैलेंज का जवाब दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है.

इस वीडियो में हरभजन सिंह बिना श्रीसंत का नाम लिए कहते हैं, ‘किसी ने बहुत खूब कहा है कि करने दो जो लोग बकवास करते हैं. खाली बर्तन ही तो आवाज करते हैं.’ माना जा रहा है कि हरभजन सिंह का यह वीडियो श्रीसंत के लिए जवाब है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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18 साल बाद फिर भड़का पुराना विवाद

दरअसल, यह विवाद साल 2008 के थप्पड़कांड से जुड़ा हुआ है. मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स इलेवन के बीच मैच खेला जा रहा है. इसी मैच के दौरान मुंबई की ओर से खेल रहे हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाड़ी एस श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया. बताया जाता है कि मैच खत्म होने के बाद हरभजन सिंह बहुत गुस्से में थे, जिसकी वजह से उन्होंने श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद श्रीसंत मैदान पर फूट-फूटकर रोने लगे. अब श्रीसंत ने इसी पुराने विवाद को लेकर हरभजन सिंह को खुली चुनौती दे दी है, जिस पर हरभजन सिंह ने पलटवार किया है.

श्रीसंत ने दी खुली चुनौती

बता दें कि हाल ही में पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ‘द लल्लनटॉप ‘  के शो में पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने इंटरव्यू में हरभजन सिंह के साथ हुए थप्पड़कांड पर बात की. उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए अपने पूर्व साथी खिलाड़ी को मुक्केबाजी का चैलेंज दे दिया. उन्होंने कहा, ‘क्या आपमें हिम्मत है? क्या आपमें मेरे साथ रिंग में उतरने की हिम्मत है? क्या आप हस्ताक्षर करके आ सकते हैं? क्या आप आ सकते हैं? मैं उससे पूछ रहा हूं. क्या आपमें मेरे साथ रिंग में उतरने की हिम्मत है? देखते हैं। यह एक खुली चुनौती है.’

हरभजन सिंह पर लगा था बैन

IPL 2008 में हुए थप्पड़कांड के लिए हरभजन सिंह को उस सीजन से बैन कर दिया गया था. इस घटना को लेकर हरभजन सिंह ने भी सार्वजनिक तौर पर श्रीसंत से माफी मांगी थी. इसके बाद उन दोनों के बीच दोस्ती फिर से अच्छी हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से पुराना विवाद गरमा गया है.

Tags: Harbhajan Singh
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