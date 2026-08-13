जब मेसी खेल सकते हैं, तो रोहित-विराट क्यों नहीं… वर्ल्ड कप 2027 को लेकर क्या बोले हरभजन सिंह

हरभजन ने और क्या कहा?

हरभजन ने विराट कोहली के भारतीय क्रिकेट पर पड़े प्रभाव को भी याद किया.उन्होंने कहा कि कोहली ने टीम में जीत की मानसिकता पैदा की और खिलाड़ियों को बड़े लक्ष्य हासिल करने का विश्वास दिया. पूर्व क्रिकेटर ने बताया कि 2014-15 में कोहली के कप्तान बनने के बाद भारतीय टीम की सोच में बड़ा बदलाव आया.पहले टेस्ट मैच के आखिरी दिन 400 रन के लक्ष्य का पीछा करने के बारे में भी टीम नहीं सोचती थी.

फिटनेस का स्तर उपर करना चाहिए

उन्होंने कोहली को भारतीय क्रिकेट में फिटनेस का स्तर ऊपर उठाने का श्रेय भी दिया.हरभजन ने कहा कि कोहली ने उन्हें भी यह महसूस कराया कि उनकी फिटनेस की सीमा उनकी सोच से कहीं ज्यादा है. उनके अनुसार, अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 तक फिट और फॉर्म में रहते हैं, तो उन्हें सिर्फ उम्र के आधार पर बाहर नहीं किया जाना चाहिए.अंतिम फैसला उनके प्रदर्शन और टीम में योगदान के आधार पर होना चाहिए.