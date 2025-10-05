Rohit Sharma को कप्तानी से हटाए जाने पर Harbhajan Singh का हैरान करने वाला बयान, ‘यह 2027 के वर्ल्ड कप…’

Shubman Gill: पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने शुभमन गिल की वनडे कप्तानी पर अपनी राय दी और BCCI के इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि यह फैसला टीम के भविष्य, खासकर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. शनिवार को, जब BCCI ने ऑस्ट्रेलिया के आगामी वनडे सीरीज के दौरे के लिए भारत की टी20I और वनडे टीमों की घोषणा की, तो रोहित शर्मा से कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने के बाद गिल सबसे प्रमुख नाम बनकर उभरे. दो पूर्व भारतीय कप्तान, रोहित शर्मा और विराट कोहली अब गिल के नेतृत्व में खेलते नज़र आएंगे.

यह फैसला ध्यानपूर्वक लिया गया है – हरभजन

सिलेक्शन कमिटी के फैसले के बारे में IANS से बात करते हुए हरभजन ने कहा कि शुभमन गिल को कप्तान नियुक्त किया गया है, क्योंकि वह एक बड़े विज़न का प्रतिनिधित्व करते हैं. 2027 को देखते हुए विश्व कप हमारा प्राथमिक ध्यान है, खासकर क्योंकि यह टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया जाएगा. यह फैसला इसी टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. वे रोहित शर्मा को कप्तान बनाए रख सकते थे, लेकिन यह चयनकर्ताओं का दृष्टिकोण है, वे लंबे समय के लिए सोच रहे हैं.

45 वर्षीय खिलाड़ी ने आगे कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ कप्तान के रूप में अपने पहले ही दौरे में वह टेस्ट क्रिकेट में गिल के नेतृत्व से प्रभावित थे. शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टेस्ट टीम ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पांच मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ खेली और सिर ऊंचा करके घर लौटी. गिल की कप्तान के रूप में सबसे बड़ी परीक्षा इंग्लैंड में थी, और उन्होंने इसे बहुत प्रभावशाली ढंग से पार किया. उस इंग्लैंड सीरीज़ के बाद, मेरा मानना है कि यह फैसला लिया गया कि भविष्य की कमान शुभमन गिल के हाथों में होनी चाहिए. रोहित शर्मा एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उन्होंने अब तक टीम का नेतृत्व करते हुए शानदार काम किया है. ड्रेसिंग रूम में उनका बहुत सम्मान है और खिलाड़ी उनका बहुत सम्मान करते हैं.

यह पूछे जाने पर कि क्या रोहित टीम के कप्तान के रूप में और समय बिताने के हकदार हैं, हरभजन ने कहा कि यह कदम लेना ही था, और टीम ने सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए जल्दी ही यह निर्णय ले लिया था.

कप्तान के रूप में उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हुए और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देते हुए हरभजन ने कहा कि एक कप्तान के रूप में रोहित ने टीम को एकजुट रखा है, और अगर आप वनडे में उनकी सफलता दर देखें, तो यह बहुत ऊंची है. वह कप्तान बने रह सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि यह फैसला भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया था. रोहित को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, हालांकि वह कप्तान नहीं हैं, लेकिन टीम में उनका सम्मान वैसा ही रहेगा. टीम को रोहित के नेतृत्व गुणों की ज़रूरत होगी.

