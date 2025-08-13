Home > खेल > ‘यह बहुत छोटी बात…’, Asia Cup में पाकिस्तान से खेलने को लेकर हरभजन सिंह ने BCCI की लगाई ऐसी लताड़, मुंह देखते रह गए बड़े-बड़े दिग्गज

Published: August 13, 2025 12:21:50 IST

Asia Cup 2025: 9 सितंबर से यूएई में एशिया कप 2025 का आगाज होने वाला है।  भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए भारतीय टीम को अनुमति दे दी है। जिसके बाद से बीसीसीआई को आलोचनाओं का सामना कर रहा है। पहलगाम हमले और उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के साथ भारतीय टीम के मैच के बॉयकॉट की मांग तेज हो गई है। भारत के साथ पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर अब पूर्व स्टार क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होने हाल ही में सार्वजनिक रूप से बीसीसीआई पर निशाना साधा और अपनी नाराज़गी जताई।

टूर्नामेंट में 3 बार हो सकती है भिड़ंत

बता दें आगामी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशोंं को ग्रुप ए में रखा गया है। जहां लीग चरण में दोनों टीमें 14 सितंबर को आमने-सामने होंगी। वहीं सुपर-4 में भी उनका आमना-सामना हो सकता है। वहीं आगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती है तो टूर्नामेंट में वो तीन बार आमने-सामने होंगी। 

हरभजन सिंह ने क्या कहा ? 

सीमा पर भारतीय सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदानों की तुलना करते हुए हरभजन ने कहा कि भारत बनाम पाकिस्तान मैच रद्द करना “बहुत छोटी बात” है। हरभजन ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया को बताया कि  “उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। यह बिलकुल आसान है। मेरे लिए सीमा पर तैनात एक सैनिक, जिसका परिवार अक्सर उससे मिल नहीं पाता, जो कभी-कभी अपनी जान दे देता है और कभी घर नहीं लौटता  उसका बलिदान हम सभी के लिए बहुत बड़ा है। इसकी तुलना में, यह बहुत छोटी बात है कि हम एक भी क्रिकेट मैच खेलना नहीं छोड़ सकते। यह बहुत छोटी बात है,” ।

पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर ने कहा कि “हमारी सरकार का भी यही रुख है। खून-पसीना एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि सीमा पर लड़ाई हो, दोनों देशों के बीच तनाव हो और हम क्रिकेट खेलने जाएँ। जब तक ये बड़े मुद्दे सुलझ नहीं जाते, क्रिकेट बहुत छोटी बात है। देश हमेशा पहले आता है,” ।

एशिया कप 2025

एशिया कप 2025 का कार्यक्रम पिछले महीने 24 जुलाई को ढाका में एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की बैठक के बाद सार्वजनिक किया गया था, जिसमें सभी सदस्य बोर्डों ने भाग लिया था। बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने किया था, जो वर्चुअल बैठक में शामिल हुए थे।

बीसीसीआई से की ये अपील 

45 वर्षीय हरभजन ने बीसीसीआई से राष्ट्र को सर्वोपरि रखने का भी आग्रह किया। 400 से ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले हरभजन ने कहा, “हमारी जो भी पहचान है, वह इस देश की वजह से है। चाहे आप खिलाड़ी हों, अभिनेता हों या कोई और, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। देश सर्वोपरि है और इसके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, उन्हें पूरा करना ज़रूरी है। राष्ट्र के महत्व के आगे क्रिकेट मैच न खेलना भी कुछ नहीं है।”

