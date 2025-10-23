Home > खेल > Harbhajan And Sreesanth: अब एक साथ खेलेंगे हरभजन सिंह और श्रीसंत, इस तारीख से शुरू हो रहा है ये टूर्नामेंट

Harbhajan And Sreesanth: अब एक साथ खेलेंगे हरभजन सिंह और श्रीसंत, इस तारीख से शुरू हो रहा है ये टूर्नामेंट

हरभजन सिंह और एस.श्रीसंत एक ही लीग में खेलते हुए नज़र आने वाले हैं. दरअसल आबू धाबी टी-10 लीग का 9वां सीजन 18 नवंबर से शुरू हो रहा है और इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 30 नवंबर को खेला जाएगा.

By: Pradeep Kumar | Published: October 23, 2025 6:00:00 AM IST

harbhajan and sreesanth
harbhajan and sreesanth

Harbhajan Singh and S. Sreesanth: हरभजन सिंह और एस. श्रीसंत जब भी एक साथ इन दोनों खिलाड़ियों का जिक्र आता है तो सभी के जेहन में आईपीएल के उस थप्पड़ कांड की यादें ताज़ा हो जाती हैं. हालांकि उस घटना को काफी समय बीत गया है और हरभजन सिंह कई बार उस थप्पड़ कांड को लेकर खेद भी जता चुके हैं. अब हरभजन सिंह और एस.श्रीसंत एक ही लीग में खेलते हुए नज़र आने वाले हैं. दरअसल आबू धाबी टी-10 लीग का 9वां सीजन 18 नवंबर से शुरू हो रहा है और इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 30 नवंबर को खेला जाएगा. इस सीजन के सभी मुकाबले शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. इस लीग में कई स्टार खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे. हरभजन सिंह से लेकर श्रीसंत, पीयूष चावला, कायरन पोलार्ड और आंद्रे रसेल तक इस लीग का हिस्सा होंगे. इस लीग में दुनिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों के अलावा कई मौजूदा स्टार खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे.

डेक्कन ग्लेडिएटर्स ने जीते सबसे ज़्यादा खिताब

You Might Be Interested In

जैसा की नाम से ही ज़ाहिर है अबुधाबी टी10 लीग के मैच 10-10 ओवर के होते हैं. कई नामी प्लेयर्स की मौजूदगी के चलते इन मैचों को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह रहता है. अबुधाबी टी10 टूर्नामेंट के पिछले सीजन का खिताब डेक्कन ग्लेडिएटर्स ने जीता था. उन्होंने फाइनल में मॉरिसविले सैम्प आर्मी को हराया था. डेक्कन ग्लेडिएटर्स ने अब तक तीन बार अबुधाबी टी10 का खिताब अपने नाम किया है.

दिग्गज खिलाड़ियों का दिखेगा जलवा

आबू धाबी टी-10 लीग में दुनिया के कई पूर्व और वर्तमान खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं.  8 टीमें इस लीग में खेलती हुई नजर आएगी, जिसमें अजमान टाइटन्स, एस्पिन स्टैलियन्स, डेक्कन ग्लेडियेटर्स, दिल्ली, बुल्स, नॉर्दन वॉरियर्स, क्वेटा क्वालरी, रॉयल चैंप्स और विस्टा राइडर्स का नाम शामिल हैं.  दिग्गज ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड दिल्ली बु्ल्स के लिए खेलेंगे, वहीं आंद्रे रसल डेक्कन ग्लेडियेटर्स की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे. टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह एस्पिन स्टैलियन्स के लिए खेलेंगे. अजमान टाइटन्स ने भारत के वर्ल्ड कप विनर लेग स्पिनर पीयूष चावला को टीम में शामिल किया है.

ये भी पढ़ें- INDIA vs AUSTRALIA: ये पाकिस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे, अब ऑस्ट्रेलिया में Shubman Gill के साथ की ऐसी हरकत, देखें VIDEO

2017 में हुई थी इस लीग की शुरुआत

आबू धाबी टी10 टूर्नामेंट दिसंबर 2017 में शुरू हुआ था, इसे टी10 लीग के रूप में लॉन्च किया गया था. यह टी10 क्रिकेट का सबसे तेज और छोटा प्रारूप है, जिसे 10 ओवर का रखा गया है. संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित यह लीग अमीरात क्रिकेट बोर्ड द्वारा स्वीकृत है और टी10 स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इसको मैनेज करता है. हर एक टीम 10 ओवर खेलती है, जिससे मैच लगभग 90 मिनट का होता है. डेक्कन ग्लेडिएटर्स ने 2024 में अपना तीसरा खिताब जीतकर इतिहास रचा. इसी के साथ कि वह इस लीग डेक्कन ग्लेडिएटर्स तीन बार जीतने वाली पहली टीम बन गई.

ये भी पढ़ें- INDIA vs AUSTRALIA Live Streaming: बिल्कुल फ्री में कब, कहां और कैसे देखें दूसरा वनडे मैच, जानिए पूरी डिटेल

Tags: Abu Dhabi T-10 LeagueAndre RussellCricketHarbhajan SinghSreesanth
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किस उंगली से करना चाहिए भाई दूज पर भाई को...

October 22, 2025

तुलसी के इन उपायों को करने से होती है मां...

October 22, 2025

छठ पूजा के लिए जरूरी जरूरी सामग्री की लिस्ट, अभी...

October 22, 2025

रात नहीं, सुबह का सेक्स है कई तरह से फायदेमंद

October 22, 2025

शीघ्रपतन की समस्या से हैं परेशान, ये 6 फूड्स कर...

October 22, 2025

ब्रेकफास्ट में जल्दी से बनाएं सूजी बेसन चीला, नोट कर...

October 22, 2025
Harbhajan And Sreesanth: अब एक साथ खेलेंगे हरभजन सिंह और श्रीसंत, इस तारीख से शुरू हो रहा है ये टूर्नामेंट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Harbhajan And Sreesanth: अब एक साथ खेलेंगे हरभजन सिंह और श्रीसंत, इस तारीख से शुरू हो रहा है ये टूर्नामेंट
Harbhajan And Sreesanth: अब एक साथ खेलेंगे हरभजन सिंह और श्रीसंत, इस तारीख से शुरू हो रहा है ये टूर्नामेंट
Harbhajan And Sreesanth: अब एक साथ खेलेंगे हरभजन सिंह और श्रीसंत, इस तारीख से शुरू हो रहा है ये टूर्नामेंट
Harbhajan And Sreesanth: अब एक साथ खेलेंगे हरभजन सिंह और श्रीसंत, इस तारीख से शुरू हो रहा है ये टूर्नामेंट