‘351 रन भी डिफेंड नहीं कर पाए…’ टीम इंडिया की खराब गेंदबाजी पर भड़के हनुमा विहारी, दिग्गज को लाने की कही बात

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे वनडे में 351 रन का बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद टीम इंडिया को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. वेस्टइंडीज ने 48.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. इस हार के बाद भारतीय गेंदबाजी पर सवाल उठने लगे हैं. पूर्व भारतीय बल्लेबाज हनुमा विहारी ने टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी को वापस लाने की बात कही है. उनका मानना है कि 2027 वनडे विश्व कप से पहले भारत को अपनी गेंदबाजी मजबूत करनी होगी.

हनुमा विहारी ने कहा कि भारत सिर्फ जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या पर निर्भर नहीं रह सकता; “मेरे हिसाब से उन्हें भुवनेश्वर कुमार को वापस लाना चाहिए. मेरे अनुसार वह अभी भी देश के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं. वह आईपीएल में इसे साबित कर रहे हैं.” विहारी ने कहा कि टीम को ऐसे गेंदबाजों की जरूरत है, जो नई गेंद से शुरुआती विकेट निकाल सकें और मुश्किल समय में टीम को संभाल सकें.

उन्होंने मोहम्मद शमी की वापसी पर भी जोर दिया; “आप बुमराह और हार्दिक पर निर्भर नहीं रह सकते. चोट की स्थिति में आपके पास विकल्प होना चाहिए. मैं अनुभव के साथ जाने की बात कहूंगा. भुवनेश्वर और शमी को वापस लाएं.” भुवनेश्वर ने भारत के लिए आखिरी वनडे 2022 में खेला था. हालांकि, आईपीएल में वह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 2025 और 2026 सीजन में 30 मैचों में 45 विकेट लिए हैं.

भारत की गेंदबाजी पर उठे गंभीर सवाल

विहारी ने 350 से ज्यादा रन का स्कोर नहीं बचा पाने को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया; “हम 350 रन का बचाव नहीं कर सके. क्या यह खतरे की घंटी नहीं है? मुझे लगता है कि टीम पीछे जा रही है. यह बड़ा झटका है.” उन्होंने तीसरे वनडे में अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़ और नितीश कुमार रेड्डी के महंगे स्पेल पर भी सवाल उठाए. विहारी ने कहा; “वेस्टइंडीज ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की कमजोरी सामने ला दी. वे विश्व कप का हिस्सा भी नहीं हैं. ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी शीर्ष टीमों के खिलाफ क्या होगा?” 2027 विश्व कप अब एक साल से भी कम दूर है और भारत को अपनी गेंदबाजी में जल्द सुधार करना होगा.