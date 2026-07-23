‘IPL खेल लेते हैं, फिर इंटरनेशनल में क्यों चोटिल हो जाते हैं?’ पूर्व क्रिकेटर ने पांड्या समेत कई क्रिकेटरों पर उठाए सवाल

भारतीय बल्लेबाज हनुमा विहारी ने टीम इंडिया के कुछ स्टार खिलाड़ियों पर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि कई खिलाड़ी आईपीएल में बिना ज्यादा परेशानी के खेलते हैं, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट की बारी आती है, वे चोटिल हो जाते हैं या टीम से बाहर हो जाते हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले विहारी ने कहा कि इससे टीम को हर सीरीज में नए खिलाड़ियों के साथ उतरना पड़ता है, जो किसी भी टीम के लिए अच्छी बात नहीं है.

उन्होंने हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती का नाम लेते हुए कहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. अगर खिलाड़ी आईपीएल में लगातार मैच खेल सकते हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही चोटें क्यों सामने आती हैं? विहारी ने यह भी कहा कि अगर ज्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से खिलाड़ी थक रहे हैं, तो इसका असर आईपीएल में भी दिखना चाहिए, सिर्फ भारत के लिए खेलते समय नहीं.

विश्व कप में यही परेशानी बन सकती है

विहारी ने शुभमन गिल की बात का भी समर्थन किया. गिल ने हाल ही में कहा था कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत को 10-12 मैच खेलने पड़ सकते हैं और ऐसे में सभी खिलाड़ियों का फिट रहना बहुत जरूरी है. विहारी का कहना है कि अगर खिलाड़ी किसी सीरीज के दो-तीन मैच खेलने के बाद ही बाहर हो जाएं, तो टीम का संतुलन बिगड़ जाता है. उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि कहीं कुछ खिलाड़ी आईपीएल में मिलने वाले पैसे और शोहरत की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट को हल्के में तो नहीं लेने लगे हैं.

बुमराह को बताया अलग मामला

हालांकि, हनुमा विहारी ने साफ कहा कि जसप्रीत बुमराह को इस बहस में शामिल नहीं करना चाहिए. उनके मुताबिक बुमराह लंबे समय बाद चोट से वापसी कर रहे हैं और भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, इसलिए उनका वर्कलोड संभालना जरूरी है. वहीं हार्दिक पांड्या इस समय क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे हैं. नितीश कुमार रेड्डी भी इसी चोट से जूझ रहे हैं, जबकि वरुण चक्रवर्ती आईपीएल में उंगली की चोट के बावजूद खेले थे और अब हैमस्ट्रिंग की चोट से रिकवरी कर रहे हैं.