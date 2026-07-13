‘गौतम अपने खास खिलाड़ियों को मौका देता है….’ क्रिकेटर का गंभीर पर संगीन आरोप, एक-एक खिलाड़ी का गिनाया नाम

भारत के इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में घटिया प्रदर्शन के बाद टीम मैनैजमेंट और मुख्य कोच गौतम गंभीर की सेलेक्शन नीति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. भारत ने इस दौरे पर सात में से छह मुकाबले गंवाए, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ चार मैचों की टी20 सीरीज में टीम को 0-4 से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज हनुमा विहारी ने टीम सेलेक्शन पर सवाल खड़े किए हैं. उन्हें कहा है कि गौतम गंभीर अपने पसंदीदा प्लेयर को मौका देते हैं, जिनमें कोई टैलेंट नहीं है.

हनुमा विहारी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि गौतम गंभीर कुछ पसंदीदा खिलाड़ियों पर अधिक भरोसा करते हैं. उन्होंने शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों खिलाड़ी हाल के समय में प्रदर्शन में सफल नहीं रहे हैं. विहारी के अनुसार, शिवम दुबे न तो गेंदबाजी में योगदान दे पा रहे हैं, न ही बल्लेबाजी और फील्डिंग में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. वहीं, उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर के पिछले कुछ सालों के प्रदर्शन को देखते हुए उनकी टीम में लगातार मौजूदगी समझ से परे है.

खिलाड़ियों को लगातार मौके देने की जरूरत

विहारी ने टीम मैनेजमेंट के बार-बार प्लेइंग इलेवन में किए जा रहे बदलावों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि संजू सैमसन और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लगातार अवसर नहीं मिले. कभी सैमसन को बाहर बैठाया गया तो कभी सूर्यवंशी को कुछ मैचों के बाद टीम से बाहर कर दिया गया. उनके अनुसार, किसी भी खिलाड़ी को अपनी क्षमता साबित करने के लिए लगातार पांच या छह मैच दिए जाने चाहिए. बार-बार टीम से बाहर किए जाने से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास प्रभावित होता है.

सेलेक्शन पर भी उठे सवाल

हनुमा विहारी ने भारतीय स्पिन आक्रमण को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि यदि टीम लगातार वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल पर भरोसा कर रही थी, तो फिर रवि बिश्नोई को दौरे के लिए टीम में शामिल करने का मतलब क्या था. उनके अनुसार, समस्या केवल खिलाड़ियों के प्रदर्शन की नहीं, बल्कि टीम सेलेक्शन और रणनीति की भी है. विहारी ने कहा कि खिलाड़ियों को सुरक्षा और भरोसा मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार अवसर मिलने पर ही वे अपना टैलेंट साबित कर पाएंगे.