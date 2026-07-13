Home > क्रिकेट > ‘गौतम अपने खास खिलाड़ियों को मौका देता है….’ क्रिकेटर का गंभीर पर संगीन आरोप, एक-एक खिलाड़ी का गिनाया नाम

‘गौतम अपने खास खिलाड़ियों को मौका देता है….’ क्रिकेटर का गंभीर पर संगीन आरोप, एक-एक खिलाड़ी का गिनाया नाम

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत की हार के बाद पूर्व क्रिकेटर हनुमा विहारी ने मुख्य कोच गौतम गंभीर की सेलेक्शन नीति पर सवाल उठाए. उन्होंने शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी समेत कई खिलाड़ियों के सेलेक्शन और टीम में लगातार बदलाव को लेकर अपनी राय रखी.

By: Satyam Sengar | Published: July 13, 2026 7:24:00 PM IST

गौतम गंभीर पर हनुमा विहारी का इल्जाम.
गौतम गंभीर पर हनुमा विहारी का इल्जाम.


भारत के इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में घटिया प्रदर्शन के बाद टीम मैनैजमेंट और मुख्य कोच गौतम गंभीर की सेलेक्शन नीति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. भारत ने इस दौरे पर सात में से छह मुकाबले गंवाए, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ चार मैचों की टी20 सीरीज में टीम को 0-4 से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज हनुमा विहारी ने टीम सेलेक्शन पर सवाल खड़े किए हैं. उन्हें कहा है कि गौतम गंभीर अपने पसंदीदा प्लेयर को मौका देते हैं, जिनमें कोई टैलेंट नहीं है.

हनुमा विहारी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि गौतम गंभीर कुछ पसंदीदा खिलाड़ियों पर अधिक भरोसा करते हैं. उन्होंने शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों खिलाड़ी हाल के समय में प्रदर्शन में सफल नहीं रहे हैं. विहारी के अनुसार, शिवम दुबे न तो गेंदबाजी में योगदान दे पा रहे हैं, न ही बल्लेबाजी और फील्डिंग में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. वहीं, उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर के पिछले कुछ सालों के प्रदर्शन को देखते हुए उनकी टीम में लगातार मौजूदगी समझ से परे है.

You Might Be Interested In

खिलाड़ियों को लगातार मौके देने की जरूरत

विहारी ने टीम मैनेजमेंट के बार-बार प्लेइंग इलेवन में किए जा रहे बदलावों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि संजू सैमसन और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लगातार अवसर नहीं मिले. कभी सैमसन को बाहर बैठाया गया तो कभी सूर्यवंशी को कुछ मैचों के बाद टीम से बाहर कर दिया गया. उनके अनुसार, किसी भी खिलाड़ी को अपनी क्षमता साबित करने के लिए लगातार पांच या छह मैच दिए जाने चाहिए. बार-बार टीम से बाहर किए जाने से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास प्रभावित होता है.

सेलेक्शन पर भी उठे सवाल

हनुमा विहारी ने भारतीय स्पिन आक्रमण को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि यदि टीम लगातार वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल पर भरोसा कर रही थी, तो फिर रवि बिश्नोई को दौरे के लिए टीम में शामिल करने का मतलब क्या था. उनके अनुसार, समस्या केवल खिलाड़ियों के प्रदर्शन की नहीं, बल्कि टीम सेलेक्शन और रणनीति की भी है. विहारी ने कहा कि खिलाड़ियों को सुरक्षा और भरोसा मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार अवसर मिलने पर ही वे अपना टैलेंट साबित कर पाएंगे.

Tags: Gautam GambhirHanuma vihari
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डेंटल प्रॉब्लम्स की छुट्टी! ब्रश के बिना ऐसे रखें मुंह...

July 13, 2026

ज्यादा खरबूजे के बीज खाने के नुकसान

July 13, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए नॉनवेज?

July 13, 2026

कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन?

July 13, 2026

सावधान! इन 8 गलतियों से तेजी से भागता है शुगर...

July 13, 2026

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

July 12, 2026
‘गौतम अपने खास खिलाड़ियों को मौका देता है….’ क्रिकेटर का गंभीर पर संगीन आरोप, एक-एक खिलाड़ी का गिनाया नाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘गौतम अपने खास खिलाड़ियों को मौका देता है….’ क्रिकेटर का गंभीर पर संगीन आरोप, एक-एक खिलाड़ी का गिनाया नाम
‘गौतम अपने खास खिलाड़ियों को मौका देता है….’ क्रिकेटर का गंभीर पर संगीन आरोप, एक-एक खिलाड़ी का गिनाया नाम
‘गौतम अपने खास खिलाड़ियों को मौका देता है….’ क्रिकेटर का गंभीर पर संगीन आरोप, एक-एक खिलाड़ी का गिनाया नाम
‘गौतम अपने खास खिलाड़ियों को मौका देता है….’ क्रिकेटर का गंभीर पर संगीन आरोप, एक-एक खिलाड़ी का गिनाया नाम