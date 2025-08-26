Home > खेल > Hanuma Vihari: टीम इंडिया से बाहर चल रहे हनुमा विहारी ने बदली अपनी टीम, तीनों फॉर्मेट में खेलने की जताई इच्छा

Hanuma Vihari: टीम इंडिया से बाहर चल रहे हनुमा विहारी ने अपनी टीम बदल ली है। उन्होंने 2025-26 के घरेलू सत्र में आंध्र प्रदेश टीम को अलविदा कह दिया है वह अब त्रिपुरा के लिए खेलेंगे। ESPN क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, विहारी ने 2025-26 सीज़न के लिए त्रिपुरा के पेशेवर खिलाड़ियों में टीम के साथ करार किया है। वह अब एक साल के अनुबंध पर टीम में शामिल हुए हैं लेकिन इसे आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है।

August 26, 2025

Hanuma Vihari changed his team: टीम इंडिया से बाहर चल रहे हनुमा विहारी ने अपनी टीम बदल ली है। उन्होंने 2025-26 के घरेलू सत्र में आंध्र प्रदेश टीम को अलविदा कह दिया है वह अब त्रिपुरा के लिए खेलेंगे। ESPN क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, विहारी ने 2025-26 सीज़न के लिए त्रिपुरा के पेशेवर खिलाड़ियों में टीम के साथ करार किया है। वह अब एक साल के अनुबंध पर टीम में शामिल हुए हैं लेकिन इसे आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है।

टीम छोड़ने पर हनुमा विहारी ने क्या कहा

आपको बता दें 2023-24 सीज़न के बाद उन्होंने राज्य संघ पर पक्षपात का आरोप लगाया था जिसके बाद आंध्रा वाली टीम में उन्हें अवसर मिलना असंभव था। हनुमा विहारी ने कहा, ‘मैं अन्य अवसरों के लिए उत्सुक था क्योंकि मेरा मानना ​​है कि मैं तीनों प्रारूपों में खेलने के लिए अच्छा हूँ।’ उन्होंने कहा, ‘आंध्र ने स्पष्ट कर दिया था कि वे टी20 प्रारूप के लिए युवाओं पर विचार कर रहे हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि 50 ओवर के प्रारूप में भी खेलना उचित नहीं है और मैं विजय हज़ारे ट्रॉफी से भी बाहर रहा। मैं नए माहौल में भी खेलना चाहता था।’

विहारी ने आगे कहा, ‘पिछले दो सीज़न से मैं बाहर जाने की बात कर रहा था (वह मध्य प्रदेश से बातचीत कर रहे थे) लेकिन मैं रुका रहा।’ उन्होंने कहा, ‘मुझे लगा कि मेरे आसपास के हालात और मेरे अपने क्रिकेट की स्थिति को देखते हुए, किसी उभरती हुई टीम के साथ अनुबंध करने का यह सबसे अच्छा समय है। इस साल उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझे लगा कि यह एक चुनौती होगी जिसे स्वीकार करना चाहिए।’

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की लाज बचाई थी 

मालूम हो कि 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में अपने पहले टेस्ट मैच में अर्धशतक लगाने वाले विहारी ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब संन्यास ले चुके रविचंद्रन अश्विन के साथ अटूट साझेदारी करके मैच ड्रॉ कराया था। तब भारत 407 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 272 रनों पर पाँच विकेट गंवाकर मुश्किल में था। इसके बाद सिडनी में भारत मैच ड्रॉ कराने में कामयाब रहा और फिर ब्रिस्बेन में अगले टेस्ट में जीत के साथ श्रृंखला अपने नाम कर ली। 

आपको बताते चलें कि विहारी ने 16 टेस्ट मैचों में 33.56 की औसत से 839 रन बनाए, जिसमें 111 रन उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने अब तक 131 मैचों में 49.92 की औसत से 24 शतकों की मदद से 9500 से ज़्यादा रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 302 रन है।

