6,6,6,6… गुरनूर बरार का तूफानी अंदाज, एक ही ओवर में ठोके 4 छक्के, कोच गंभीर का रिएक्शन वायरल

Gurnoor Brar 4 Sixes: भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने श्रीलंका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचा दिया है. गुरनूर बरार ने श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ मैच के दूसरे दिन शानदार बल्लेबाजी की. बरार को 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था. उन्होंने श्रीलंका के स्पिनर दिलम सुदीरा को आंड़े हाथों लिया. बरार ने सुदीरा के एक ही ओवर में 4 छक्के लगा दिए. दिन के आखिरी ओवर में गुरनूर बरार ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने 18 गेंदों पर नाबाद 36 रनों की पारी खेली. यह देखकर भारतीय टीम के डगआउट में बैठे सभी लोग खुशी से झूम उठे.

सिर्फ 5 गेंद में जड़े 4 छक्के

दरअसल, मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने 306 के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए थे. उस समय भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया. उन्होंने मैदान पर उतरते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी. बरार ने चौके के साथ अपना खाता खोला. इसके बाद दिन के आखिरी ओवर में श्रीलंका के स्पिनर दिलुम सदीरा गेंदबाजी करने आए. शतक बनाकर खेल रहे देवदत्त पडिक्कल ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर गुरनूर बरार को स्ट्राइक दी. उन्होंने दूसरी ही गेंद पर पर मिड विकेट पर छक्का जड़ दिया. फिर तीसरी गेंद पर स्ट्रेट सिक्स लगाया. इसके बाद चौथी गेंद पर कोई रन नहीं आया, लेकिन फिर 5वीं गेंद पर बरार ने छक्का लगा दिया. फिर आखिरी गेंद पर भी बरार ने डीप कवर की ओर शॉट खेलते हुए ओवर का चौथा छक्का लगाया.

कोच गंभीर का रिएक्शन वायरल

गुरनूर बरार ने श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ 18 गेंदों पर नाबाद 36 रनों की पारी खेली. उनके बल्ले से 2 चौके और 4 छक्के आए. वह मुख्य तौर पर तेज गेंदबाज हैं. ऐसे में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया. खासकर डगआउट में बैठे टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर काफी खुश दिखाई दिए. गंभीर ने खड़े होकर तालियां बजाकर बरार का हौसला बढ़ाया.

#Breaking – GURNOOR BRAR HITTING 6,6,0,6,6, IN FINAL OVER AGAINST DILUM SUDEERA pic.twitter.com/2z48RxABXR — NEWS WALA (@NEWSWALApy) August 8, 2026

देवदत्त पडिक्कल ने जड़ा शतक

इस वॉर्म-अप मैच में श्रीलंका क्रिकेट XI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 363 रन बनाकर पारी घोषित की थी. इसके बाद भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 357 रन बनाकर पारी घोषित की. भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल ने 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 142 रनों की पारी खेली. इसके अलावा ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी 63 रन बनाए और रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. वहीं, मानव सुथार ने 41 और गुरनूर बरार ने 36 रनों का योगदान दिया.