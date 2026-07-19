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Gurnoor Brar: 10 ओवर, 97 रन और 0 विकेट! लॉर्ड्स में टूट गया 51 साल पुराना अनचाहा रिकॉर्ड, इंग्लैंड के सामने लुटाए रिकॉर्ड रन

Most expensive ODI spell by Indian bowler: लॉर्ड्स के मैदान पर टूट गया 51 साल पुराना अनचाहा रिकॉर्ड! बुमराह की गैरमौजूदगी में इस भारतीय गेंदबाज ने लुटाए रिकॉर्ड रन, बॉलिंग में 'शतक' लगाने से चूके.

By: Shivani Singh | Published: July 19, 2026 8:44:56 PM IST

लॉर्ड्स के मैदान पर टूट गया 51 साल पुराना अनचाहा रिकॉर्ड! बुमराह की गैरमौजूदगी में इस भारतीय गेंदबाज ने लुटाए रिकॉर्ड रन, बॉलिंग में 'शतक' लगाने से चूके
लॉर्ड्स के मैदान पर टूट गया 51 साल पुराना अनचाहा रिकॉर्ड! बुमराह की गैरमौजूदगी में इस भारतीय गेंदबाज ने लुटाए रिकॉर्ड रन, बॉलिंग में 'शतक' लगाने से चूके


लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर रविवार को भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ के लिए एक ऐसा दिन रहा, जिसे वह कभी याद नहीं रखना चाहेंगे. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में गुरनूर के नाम लॉर्ड्स के इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया. वह इस मैदान पर वनडे इतिहास के सबसे महंगे गेंदबाज बन गए हैं.

इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपने 10 ओवर के कोटे में 97 रन लुटाए और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला. उनकी इस जमकर हुई धुनाई की बदौलत इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 387 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. गुरनूर ने पूर्व भारतीय ऑलराउंडर करसन घावरी का 51 साल पुराना अनचाहा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 1975 में इंग्लैंड के खिलाफ ही 11 ओवर में 81 रन दिए थे.

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भारत के वनडे इतिहास के 3 सबसे महंगे स्पेल

गुरनूर बराड़ का यह स्पेल भारतीय क्रिकेट इतिहास के काले पन्नों में भी दर्ज हो गया है. वनडे क्रिकेट में किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा फेंका गया यह तीसरा सबसे महंगा स्पेल है.

गेंदबाज आंकड़े (ओवर) विरोधी टीम मैदान साल
भुवनेश्वर कुमार 1/106 (10 दक्षिण अफ्रीका वानखेड़े 2015
विनय कुमार 1/102 (9) ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु 2013
गुरनूर बराड़ 0/97 (10) इंग्लैंड लॉर्ड्स 2026
भुवनेश्वर कुमार 1/92 (10) न्यूजीलैंड कानपुर 2017

बुमराह की कमी खली, अनुभवहीन गेंदबाजी की खुली पोल

भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की यह दुर्गति स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में हुई. दूसरे वनडे के दौरान लगी चोट के कारण बुमराह के बाएं घुटने में सूजन आ गई थी, जिसकी वजह से वह इस निर्णायक मैच से बाहर रहे. उनके बिना टीम इंडिया का अनुभवहीन बॉलिंग अटैक इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आया.

इंग्लैंड की तरफ से बेन डकेट ने शानदार 141 रनों की पारी खेली, जबकि जैकब बेथेल ने 91 रन बनाए. इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 192 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप कर भारत को मैच से बहुत दूर धकेल दिया.

आखिरी ओवरों में रूट और बटलर का कोहराम

शुरुआती झटकों के बाद भी गुरनूर को कोई राहत नहीं मिली. आखिरी ओवरों में अंग्रेज बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया. जो रूट ने सिर्फ 49 गेंदों में नाबाद 74 रन कूट दिए, तो कप्तान जोस बटलर ने आखिरी में आकर सिर्फ 13 गेंदों पर 41 रनों की आतिशी पारी खेल डाली. इसी के साथ इंग्लैंड ने 387 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया, जो लॉर्ड्स के मैदान पर अब तक का सबसे बड़ा वनडे स्कोर है.

भारतीय पेस अटैक की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा ने 69 रन देकर 2 विकेट लिए, अर्शदीप सिंह ने 72 रन लुटाए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, जबकि प्रिंस यादव ने एक विकेट तो लिया लेकिन 79 रन खा गए. कुल मिलाकर चारों तेज गेंदबाजों के पास सिर्फ 51 वनडे मैचों का मिला-जुला अनुभव था, जो इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाजों को रोकने के लिए बेहद कम साबित हुआ.

इंग्लैंड ने इसके साथ ही लॉर्ड्स के मैदान पर अपने ही सबसे बड़े स्कोर (334/4, बनाम भारत, 1975) का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया. युवा गुरनूर बराड़ के लिए यह मैच भले ही एक कड़ा और कड़वा सबक रहा हो, लेकिन उनके ये आंकड़े लॉर्ड्स और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक अनचाहे रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो गए हैं.

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