टीम इंडिया में नहीं मिली जगह, अब दूसरी टीम ने खोले दरवाजे, सीधे सेमीफाइनल खेलेगा ये खूंखार गेंदबाज

Gurnoor Brar Duleep Trophy: भारतीय टीम के युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को 30 अगस्त से शुरू हो रहे दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में खेलते नजर आ सकते हैं. गुरनूर बरार को इस टूर्नामेंट के लिए नॉर्थ जोन की टीम में शामिल किया गया है. गुरनूर बरार (Gurnoor Brar) टीम इंडिया के साथ श्रीलंका दौरे पर गए थे, जहां पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी. इस सीरीज में गुरनूर को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. अब उन्हें दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy) के सेमीफाइनल मैच में मौका दिया गया है. बताया जा रहा है कि गुरनूर बरार को नॉर्थ जोन की प्लेइंग-11 में शामिल किया जाएगा. यह मुकाबला साउथ जोन के खिलाफ होगा, जो बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड पर खेला जाएगा.

किस खिलाड़ी की जगह लेंगे गुरनूर बरार?

रिपोर्ट्स के अनुसार, गुरनूर बरार को सेमीफाइनल के लिए नॉर्थ जोन की प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है. दरअसल, भारतीय टीम मैनेजमेंट चाहती है कि गुरनूर बरार टीम इंडिया के अगले दौरे से पहले रेड बॉल क्रिकेट मैच खेलें. बताया जा रहा है कि बरार को जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज सुनील कुमार की जगह प्लेइंग-11 में मौका दिया जाएगा. बता दें कि गुरनूर बरार ने श्रीलंका ए के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया था.

गुरनूर बरार का प्रदर्शन

भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है. वह भारत की पिछली 2 टेस्ट टीमों का हिस्सा रहे हैं. पिछले महीने गुरनूर बरार श्रीलंका में इंडिया-ए के साथ अनऑफिशियल दौरे पर गए थे. यहां पर दूसरे टेस्ट में गुरनूर बरार ने 145 रन देकर 10 विकेट लिए. वहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गुरनूर के नाम 19 मैचों में 25.24 की औसत से 62 विकेट दर्ज हैं.

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आकिब नबी भी खेल सकते हैं काउंटी

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को सितंबर में पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया-ए के लाल गेंद के मुकाबले शुरू होने से पहले इंग्लैंड भेजा जा सकता है. आकिब नबी ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में 60 विकेट लेकर जम्मू-कश्मीर को पहली बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. उम्मीद है कि नबी जल्द ही मौजूदा काउंटी चैंपियनशिप में खेलते नजर आएंगे, जिसमें पहले से कई भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं.