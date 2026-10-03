मलेशियाई महिला अफसर को गले लगाने की कोशिश, होटल स्टाफ को दिखाया वीडियो, भारतीय हॉकी अंपायर पर गंभीर आरोप

Gurinder Singh Sangha: भारत के लिए शर्म की बात है कि हॉकी अंपायर और टेक्निकल ऑफिशियल गुरिंदर सिंह सांघा को जापान में हो रहे एशियन गेम्स से वापस भेज दिया गया है. उन पर इस बड़े इवेंट के दौरान कथित तौर पर यौन दुर्व्यवहार की कई शिकायतें मिली थीं. हॉकी इंडिया के एक भरोसेमंद सूत्र ने PTI को बताया कि नागोया में रहने के दौरान संघा ने मलेशिया की एक महिला हॉकी ऑफिशियल और होटल के एक कर्मचारी के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की थी.

हॉकी इंडिया के ऑफिशियल ने नागोया से पीटीआई को बताया कि हां मलेशिया की एक महिला ऑफिशियल की ओर से यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज होने के बाद संघा को घर वापस भेज दिया गया है. वह दो दिन पहले ही वापस चले गए हैं.

हॉकी इंडिया के ऑफिशियल ने क्या कहा?

जब उनसे पूछा गया कि क्या गेम्स के बाद हॉकी इंडिया संघा के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो ऑफिशियल ने कहा कि एशियन हॉकी फेडरेशन से विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद वे जरूरी कदम उठाएंगे. ऑफिशियल ने कहा कि अगर AHF की रिपोर्ट उनके खिलाफ आती है तो हम निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे. इसमें कोई शक नहीं है. अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

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कौन करता है नियुक्ति?

एशियन गेम्स में हॉकी इवेंट्स के लिए अंपायरों और टेक्निकल ऑफिशियल्स की नियुक्ति AHF करती है. यह पहली बार नहीं है जब संघा के खिलाफ ऐसी शिकायत दर्ज की गई है. 2015 में रांची में हॉकी इंडिया लीग के दौरान, एक महिला अंपायर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद हॉकी इंडिया ने आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था. लेकिन हॉकी इंडिया के अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान समिति को संघा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला. उन्होंने कहा कि हां, हमने एक समिति बनाई थी और उस मामले की जांच की थी, लेकिन जांच समिति को कोई ठोस सबूत नहीं मिला.

इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या कहा?

इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) के एक ऑफिशियल ने कहा कि इस घटना का IOA और HI से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि ऑफिशियल्स की नियुक्ति AHF करती है. इस पूरे मामले पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा कि IOA और HI का इससे कोई लेना-देना नहीं है, एशियन गेम्स में अंपायरों और टेक्निकल ऑफिशियल्स की नियुक्ति AHF ही करती है. संपर्क करने पर नागोया में AHF के ऑफ़िशियल्स ने टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया. संघ का मामला भारतीय हॉकी से जुड़ी गलत व्यवहार की सबसे ताजा शिकायत है. इससे पहले इस साल, राष्ट्रीय महिला टीम के सपोर्ट स्टाफ के एक सदस्य पर उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद HI ने उन्हें हटा दिया था.

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