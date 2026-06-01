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गुजरात टाइटन्स की टीम बस शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई खराब, सड़कों पर परेशान होते दिखे खिलाड़ी

Gujarat Titans Bus: गुजरात टाइटन्स के खिलाड़ी जब मैच के बाद वापस टीम बस से होटल जा रहे थे, तभी टीम बस शॉर्ट सर्किट की वजह से खराब हो गई. जिसकी वजह से खिलाड़ियों को काफी परेशानी हुई.

By: Sohail Rahman | Published: June 1, 2026 9:08:04 AM IST

गुजरात टाइटन्स की टीम बस शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई खराब
गुजरात टाइटन्स की टीम बस शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई खराब


Gujarat Titans Bus Short Circuit: गुजरात टाइटन्स के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को लेकर सुरक्षा से जुड़ी एक चिंता सामने आई है. आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हारने के बाद जब टीम बस उन्हें वापस उनके होटल ले जा रही थी तो शॉर्ट सर्किट के कारण बस खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें बस से बाहर निकालना पड़ा. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, टीम के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है, हालांकि बस के अंदर धुआं भर गया था. उन्होंने सड़क किनारे थोड़ी देर इंतज़ार किया, जिसके बाद उन्हें उनके होटल तक पहुंचाने के लिए एक दूसरी बस का इंतज़ाम किया गया.

इस बीच, मोहम्मद सिराज की अपने साथियों के साथ बैठे हुए एक तस्वीर वायरल हो गई है. सिराज ने इस तस्वीर को अपनी Instagram Story पर “Breakdown” कैप्शन के साथ शेयर किया.

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गुजरात टाइटन्स की बस हुई खराब

इस घटना ने गुजरात टाइटंस के लिए पहले से ही खराब चल रही रात की मुश्किलों को और बढ़ा दिया, क्योंकि इससे पहले रविवार को उन्हें आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. यह उनके थका देने वाले सफर के शेड्यूल का बस एक और हिस्सा था, क्योंकि गुजरात टाइटन्स को 29 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ Qualifier 2 खेलने के लिए 27 मई को धर्मशाला से मुल्लनपुर जाना पड़ा था. हालांकि, मुल्लनपुर में खराब मौसम के कारण 30 मई को अहमदाबाद के लिए उनकी तय रवानगी में काफी देरी हुई. जिसकी वजह से गुजरात टाइटन्स शनिवार शाम को काफी देर से अपने होम बेस पर पहुंची.

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थकान की वजह से गुजरात को मिली हार?

क्या आईपीएल फाइनल में आरसीबी के खिलाफ टाइटन्स की इतनी आसानी से हार की वजह थकान थी? मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए गुजरात टाइटन्स के क्रिकेट डायरेक्टर विक्रम सोलंकी ने कहा कि मैं इस बात से इनकार नहीं करना चाहता कि आरसीबी जीती. मैं निश्चित रूप से उनकी जीत के महत्व को यह कहकर कम नहीं करना चाहता कि हमने बहुत कम दिनों में बहुत ज़्यादा मैच खेले और इस लिए हम थक गए थे. यह हमारी टीम की सोच ही नहीं है. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि यह तो मानना ​​ही पड़ेगा कि (155/8 का स्कोर) एक औसत से कम स्कोर था, लेकिन टीम ने इसका बचाव करने के लिए ज़बरदस्त संघर्ष किया. हम निश्चित रूप से इस बात का विश्लेषण करेंगे कि हम क्या अलग कर सकते थे यह तो तय है. हालांकि, मुझे लगता है कि आपको यह भी मानना ​​होगा कि, कभी-कभी विरोधी टीम बस बहुत अच्छा खेलती है.

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Tags: home-hero-pos-9IPL 2026
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