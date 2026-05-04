IPL 2026: एक कान से सुन नहीं पाता, फिर भी बल्ले से मचा रहा तबाही, कौन है GT का ये स्टार?

IPL 2026 Washington Sundar: विश्व क्रिकेट में अक्सर ऐसे खिलाड़ियों को देखा गया है, जिन्होंने अपनी अलग-अलग शारीरिक समस्याओं के बावजूद मैदान पर उतरकर नई पहचान बनाई. इस लिस्ट में भारतीय ऑलराउंडर वाशिंग्टन सुंदर का भी नाम शामिल है. वाशिंग्टन सुंदर ने आईपीएल 2026 में अपने बल्ले की गूंज से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. उन्होंने रविवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेली है. इसके बाद से उनकी चर्चा तेज हो गई.

आईपीएल के बड़े मंच पर अपने बल्ले से शोर मचाने वाले वाशिंग्टन सुंदर असल जिंदगी में गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. दरअसल, वाशिंग्टन सुंदर एक कान से बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं. वह सिर्फ एक कान से ही सुनते हैं. इसके बावजूद उनके खेल में कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है.

कौन सी बीमारी से पीड़ित हैं सुंदर?

वाशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar) ने बचपन में ही अपने एक कान से सुनने की क्षमता खो दी थी. जब वह 4 साल के थे, उसी समय एक गंभीर बीमारी के कारण सुंदर के बाएं कान की सुनने की शक्ति खत्म हो गई थी. जहां क्रिकेट के मैदान में दूसरे खिलाड़ियों के लिए फैंस का शोर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है. वहीं, वाशिंग्टन सुंदर के लिए यह बड़ी समस्या बन गया था, लेकिन उन्होंने कभी इसे खुद की कमजोरी नहीं बनने दी.

वाशिंग्टन सुंदर ने अपनी एकाग्रता पर काम किया. सालों की कड़ी मेहनत के बाद सुंदर मैदान पर गेंद और बल्ले के संपर्क की महसूस कर खेल की बारिकियों को अच्छे से समझते हैं. अब वाशिंग्टन सुंदर अपने बल्ले की गूंज से अपनी टीम को जीत दिला रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Video: रोहित शर्मा की नकल! बाबर आजम ने कॉपी किया ‘हिटमैन’ का सेलिब्रेशन, ट्रोल का हुए शिकार

IPL 2026 में GT के गेमचेंजर

वाशिंग्टन सुंदर आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) की ओर से खेल रहे हैं. मौजूदा सीजन में सुंदर अपनी टीम के लिए बड़े गेमचेंजर बनकर उभरे हैं. गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को वाशिंग्टन सुंदर पर काफी ज्यादा भरोसा है. इसके चलते वह उन्हें ऑलराउंडर नहीं, बल्कि एक बैटर के रूप में खिलाते हैं. इससे गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी को मजबूती मिलती है. पिछले कुछ मैचों में वाशिंग्टन सुंदर ने अपनी बल्लेबाजी से खूब प्रभावित किया है. हाल ही में सुंदर ने पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के खिलाफ 23 गेंदों पर 40 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई है.

IPL 2026 में सुंदर का प्रदर्शन

वाशिंग्टन सुंदर ने आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए अभी तक 10 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान सुंदर के बल्ले से 10 पारियों में 34.83 की औसत और 148.22 के स्ट्राइक रेट से 209 रन आए हैं. इसमें 1 अर्धशतक भी शामिल है. इस सीजन वाशिंग्टन सुंदर गुजरात के लिए मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं.