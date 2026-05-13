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IPL में GT के गेंदबाजों का खौफ… कैसे इतनी घातक हुई बॉलिंग यूनिट? नेहरा के फॉर्मूले का असर

Gujarat Titans Bowling Unit: आईपीएल 2026 गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज खूब रंग जमा रही है. गुजरात के गेंदबाजों ने मंगलवार को हैदराबाद के बल्लेबाजों को सिर्फ 86 के स्कोर पर समेट दिया. जानें कैसे इतनी घातक हुई गुजरात की गेंदबाजी यूनिट...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 13, 2026 3:11:24 PM IST

गुजरात टाइटंस के गेंदबाजी अटैक कैसे बना घातक?
गुजरात टाइटंस के गेंदबाजी अटैक कैसे बना घातक?


Gujarat Titans Bowling Unit: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी काफी घातक नजर आ रही है. गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी यूनिट विपक्षी टीमों पर कहर बरपा रही है. आईपीएल में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की टॉप-11 लिस्ट में 4 अकेले गुजरात के खिलाड़ी हैं. खासतौर पर गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा की जोड़ी खूब रंग जमा रही है. जहां दूसरी टीमों को एक अच्छी गेंदबाजी यूनिट की तलाश है.

वहां पर गुजरात के पास 5 ऐसे तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी धारदार गेंदबाजी से दुश्मन टीम के पसीने छुड़ा रहे हैं. नई गेंद से मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा के सामने बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस जाते हैं. आईपीएल 2026 में अभी तक सबसे ज्यादा डॉट गेंद डालने के मामले में मोहम्मद सिराज पहले नंबर पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कगिसो रबाडा हैं. गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी को बाकी टीमों से ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है.

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आशीष नेहरा के फॉर्मूले से घातक हुई गेंदबाजी!

गुजरात टाइटंस के हेड कोच आशीष नेहरा (Ashish Nehra) अपनी खास स्ट्रेटजी के लिए जाने जाते हैं. वह अपने खिलाड़ियों को बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं. आशीष नेहरा के अंडर गुजरात की टीम तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री बन गई है. मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा जैसे गेंदबाज इस टीम के लिए खेल चुके हैं, जहां पर उन्होंने अपनी गेंदबाजी की धार बढ़ाने पर काम किया. अब प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. वैसे तो गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के पास किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने की काबिलियत है, लेकिन आशीष नेहरी के फॉर्मूले से उन्हें ज्यादा फायदा मिलता है.

दरअसल, डेथ ओवर्स में अक्सर बल्लेबाज को यही लगता है कि उसके सामने यॉर्कर का इस्तेमाल किया जाएगा. आईपीएल की दूसरी टीमें भी आखिरी ओवरों में यॉर्कर गेंदबाजी पर ध्यान देते हैं. वहीं, गुजरात टाइटंस के गेंदबाज इससे अलग करते हैं. गुजरात टाइटंस के गेंदबाज हार्ड लेंथ पर ही गेंद डालते रहते हैं, जिससे गेंद बल्लेबाज के सीने पर उठती है. ऐसे में बल्लेबाज या तो पुल शॉट लगाता है या फिर कैच आउट हो जाता है. हार्ड लेंथ की गेंद पर बल्लेबाज को थोड़ी परेशानी होती है.

GT का गेंदबाजी अटैक

गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के तेज गेंदबाजी अटैक में मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा और जेसन होल्डर शामिल हैं. इसके अलावा अरशद खान बैकअप तेज गेंदबाज के तौर पर स्क्वाड में शामिल हैं, जिनके साथ अशोक शर्मा भी मौजूद हैं. सिराज और रबाडा नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं, जिनके सामने रन बनाना काफी मुश्किल होती है. वहीं, बीच के ओवरों में राशिद खान आते हैं, जो अपनी फिरकी का जाल बिछाते हैं. फिर बल्लेबाजों को प्रसिद्ध कृष्णा और जेसन होल्डर का सामना करना पड़ता है. इस तरह गुजरात की गेंदबाजी एक परफेक्ट लाइन-अप की तरह दिखाई देती है.

IPL 2026 में GT के गेंदबाजों को प्रदर्शन

  • कगिसो रबाडा- 21 विकेट
  • राशिद खान- 16 विकेट
  • प्रसिद्ध कृष्णा- 14 विकेट
  • जेसन होल्डर- 13 विकेट
  • मोहम्मद सिराज- 13 विकेट

प्लेऑफ में पहुंची गुजरात?

गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. शुरुआती मैचों में काफी उतार-चढ़ाव आए. इसके बाद गुजरात ने अपनी लय हासिल कर ली. पिछले 5 मैचों में गुजरात ने लगातार जीत हासिल की है. इतना ही नहीं, गुजरात ने उन सभी टीमों को हराया है, जो टॉप-4 में शामिल थे. अब गुजरात की टीम 12 मैचों में 8 जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गई है. इसी के साथ गुजरात का प्लेऑफ का टिकट लगभग कंफर्म हो गया है.

Tags: Ashish NehraGujarat TitansIPL 2026
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