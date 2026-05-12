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GT vs SRH weather Forecast: आज अहमदाबाद में गुजरात और हैदराबाद की भिडंत, मौसम बिगाड़ सकता है पूरा खेल! क्या हो पाएगा मैच?

GT vs SRH weather Forecast: अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जबरदस्त मुकाबला होने वाला है. इस मैच को लेकर फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है. आइए जानते हैं यहां के मौसम का हाल?

By: Preeti Rajput | Last Updated: May 12, 2026 3:07:35 PM IST

GT बनाम SRH मौसम का पूर्वानुमान
GT बनाम SRH मौसम का पूर्वानुमान


GT vs SRH  weather Forecast: आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइज़र्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन्स के बीच जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है. जैसे-जैसे प्लेऑफ की रेस तेज होती जा रही है, IPL 2026 और भी ज्यादा मनोरंजक होता जा रहा है. फैंस अपनी-अपनी टीम के लिए प्राथना करने में जुट गए हैं. IPL 2026 अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है. सनराइजर्स हैदराबाद दूसरे नंबर पर काबिज है. जो भी टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करती है, उसकी जगह प्लेऑफ में लगभग पक्की हो जाएगी. GT पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है. SRH और GT, दोनों ने अपने 11 मैचों में से 7 मैच जीते हैं और दोनों के बीच सिर्फ़ बेहतर NRR (नेट रन-रेट) का फर्क है. आज का मैच दोनों टीमों के लिए काफी अहम साबित होने वाला है. 

मौसम बिगाड़ सकता है खेल? 

सनराइज़र्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन्स के बीच आज का मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है. कई बार मौसम का प्रभाव मैच पर देखने को मिलता है. बारिश के कारण मुकाबला बीच में रोकना पड़ता है. हालांकि, अहमदाबादा का मौसम आज एकदम साफ नजर आ रहा है। बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। आज का मौसम गर्म रहने वाला है, जिसके कारण खिलाड़ियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है.

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अहमदाबाद मौसम अपडेट

अहमदाबाद  बेहद गर्म शाम के लिए तैयार है. अभी यहां लू का अलर्ट जारी है. जहां दिन का तापमान 44°C–45°C की झुलसा देने वाली ऊंचाई तक पहुंच गया है, वहीं शाम 7:30 बजे (IST) मैच शुरू होने तक यह धीरे-धीरे कम होकर लगभग 33°C–34°C तक आ जाएगा. बारिश की 0% संभावना होने के कारण मौसम खेल में कोई बाधा नहीं डालेगा, लेकिन भीषण गर्मी खिलाड़ियों की सहनशक्ति की कड़ी परीक्षा लेगी.

GT VS SRH हेड-टू-हेड

  • खेले गए मैच: 7
  • GT जीता: 5
  • SRH जीता: 1
  • कोई नतीजा नहीं: 1

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जीटी VS एसआरएच संभावित टीमें

SRH: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (w), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (c), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन

GT: शुबमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, मानव सुथार, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज

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Tags: GT vs SRHIPL 2026
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