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GT vs SRH: गुजरात को मिला सुंदर और सुदर्शन का सहारा, अहमदाबाद में दोनों ने ऐसे बचाई टीम की इज्जत!

अहमदाबाद में जब हाथ से निकल रहा था मैच, तब साई सुदर्शन और सुंदर ने कैसे बचाई गुजरात की इज्जत? इस रोमांचक पारी और सुदर्शन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की पूरी कहानी यहां पढ़ें.

By: Shivani Singh | Published: May 12, 2026 9:55:49 PM IST

GT vs SRH: गुजरात को मिला सुंदर और सुदर्शन का सहारा, अहमदाबाद में दोनों ने ऐसे बचाई टीम की इज्जत!


GT vs SRH: पहले बैटिंग करते हुए गुजरात टाइटन्स ने कुल 168 रन बनाए हैं. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहाँ गुजरात के ज़्यादातर बल्लेबाज़ों को संघर्ष करते देखा गया. एक समय 13 ओवरों के बाद भी गुजरात 100 रन का आँकड़ा पार नहीं कर पाया था. हालाँकि, वॉशिंगटन सुंदर(washington sundar) और साई सुदर्शन(sai sudharsan) की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत गुजरात 160 रन का आँकड़ा पार करने में कामयाब रहा.

एक समय, 13 ओवरों के बाद गुजरात टाइटन्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 94 रन था. रन रेट को देखते हुए, 150 रन का मील का पत्थर छूना गुजरात के लिए एक मुश्किल काम लग रहा था. हालाँकि, साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर के बीच 60 रन की साझेदारी ने गुजरात की पारी में नई जान फूँक दी.

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वॉशिंगटन सुंदर की शानदार पारी

जब वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग करने आए, तब तक गुजरात 9.3 ओवरों में सिर्फ़ 64 रन ही बना पाया था और अपने तीन विकेट गँवा चुका था. सुंदर ने साई सुदर्शन के साथ मिलकर पारी की बागडोर संभाली और टीम को संभाला. सुंदर आखिरी ओवर तक क्रीज़ पर डटे रहे और 33 गेंदों में 50 रन की जुझारू पारी खेली। उनकी पारी में 7 चौके और एक छक्का शामिल था.

साई सुदर्शन ने रचा इतिहास

साई सुदर्शन ने अब गुजरात टाइटन्स के लिए लगातार तीन अर्धशतक बनाए हैं. इस तरह सुदर्शन गुजरात के लिए सबसे ज़्यादा लगातार अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं. उनसे पहले हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल यह कारनामा कर चुके थे. गौरतलब है कि सुदर्शन ने इससे पहले 2024-25 सीज़न के दौरान भी गुजरात के लिए लगातार तीन अर्धशतक बनाने का दुर्लभ कारनामा किया था. 2026 के IPL में, साई सुदर्शन के पिछले तीन पारियों के स्कोर 57, 55 और 61 रहे हैं.

सनराइज़र्स हैदराबाद की ओर से, पैट कमिंस और प्रफुल हिंगे ने विशेष रूप से बेहद शानदार और असरदार गेंदबाज़ी का प्रदर्शन किया. दोनों गेंदबाजों ने 6 से कम की इकॉनमी रेट से रन दिए. एक तरफ हिंगे ने दो बल्लेबाजों को आउट किया; वहीं दूसरी तरफ, कमिंस एक विकेट लेने में सफल रहे.

Tags: home-hero-pos-2IPL 2026
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