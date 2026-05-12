GT vs SRH Predicted Playing XI: गुजरात और हैदराबाद की टक्कर, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

GT vs SRH Predicted Playing XI: सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन्स अहमदाबाद में IPL 2026 के एक अहम मुकाबले के लिए तैयार हैं. दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुँचने और प्लेऑफ़ में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेंगी. SRH ने अपने पहले चार मैचों में से सिर्फ़ एक मैच जीता था, फिर भी वे कुछ समय के लिए टॉप पर पहुँच गए थे. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने अगले सात मैचों में से छह मैच जीते थे. हालाँकि, RCB ने उन्हें टॉप से ​​हटा दिया, जिससे पैट कमिंस की टीम GT को हराकर फिर से पहला स्थान हासिल करने के लिए बेताब है—ऐसा कुछ जो उन्होंने अहमदाबाद में पहले कभी नहीं किया है.

शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन्स भी लगातार चार मैच जीतने के बाद ज़बरदस्त फ़ॉर्म में है और पॉइंट्स टेबल में SRH से ठीक नीचे है. GT के लिए जीत का मतलब होगा टॉप पर पहुँचना, जिससे प्लेऑफ़ में जगह बनाने और टॉप-2 में जगह पक्की करने की दौड़ में यह मुकाबला बहुत अहम हो जाएगा.

GT बनाम SRH: संभावित प्लेइंग XI

गुजरात टाइटन्स (प्लेइंग XI): शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज. इम्पैक्ट प्लेयर: प्रसिद्ध कृष्णा.

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नीतीश रेड्डी, अनिकेत वर्मा/स्मरण रविचंद्रन, सलिल अरोड़ा, पैट कमिंस, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, साकिब हुसैन. इम्पैक्ट प्लेयर: ईशान मलिंगा.

GT बनाम SRH हेड टू हेड

खेले गए मैच: 6

गुजरात टाइटन्स जीता: 5

सनराइजर्स हैदराबाद जीता: 1

GT बनाम SRH आज का IPL मैच: पिच रिपोर्ट

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज के IPL 2026 मैच के लिए, पिच के संतुलित और बल्लेबाज़ों के लिए मददगार होने की उम्मीद है. दूसरी पारी में ओस का भी काफ़ी असर देखने को मिल सकता है. अहमदाबाद की पिच आम तौर पर सही उछाल और एक जैसी गति देती है, जिससे अच्छे शॉट लगाने वाले बल्लेबाज़ों को फ़ायदा होता है, लेकिन उन गेंदबाज़ों को भी मदद मिलती है जो सही लेंथ पर गेंद डालते हैं.

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