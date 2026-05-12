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GT vs SRH: रनों की बारिश या विकेटों का पतझड़… अहमदाबाद में कौन काटेगा गदर? टॉस कितना अहम

GT vs SRH Pitch Report: गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा. इस मैदान पर अक्सर हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं. देखें अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 12, 2026 12:51:39 PM IST

गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच की पिच रिपोर्ट.
गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच की पिच रिपोर्ट.


GT vs SRH Pitch Report: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. अभी तक 55 मैच खेले जा चुके हैं, लेकिन प्लेऑफ की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है. अब 12 मई यानी मंगलवार को इस सीजन का 56वां मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस की भिड़ंत होगी. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो शाम 7:30 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है.

हैदराबाद और गुजरात के पास के 14-14 प्वाइंट्स हैं. हालांकि बेहतर नेट रन रेट होने के कारण सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) प्वाइंट्स टेबल में गुजरात से एक स्थान ऊपर दूसरे नंबर पर है. आज का मैच जो टीम जीतेगी, वो 16 प्वाइंट्स के साथ सबसे ऊपर पहुंच जाएगी. साथ ही जीतने वाली टीम का प्लेऑफ का टिकट भी कंफर्म हो जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि अहमदाबाद की पिच पर किस टीम को फायदा मिलने वाला है.

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अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट

हैदराबाद बनाम गुजरात का मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर गेंद और बल्ले के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. अहमदाबाद में अक्सर हाई-स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं, जो चेज भी जाते हैं. आईपीएल 2026 में कोई भी टीम अहमदाबाद की पिच सही फायदा नहीं उठा पाई है. इस मैदान पर गेंद और बल्ले के बीच संतुलन होने के कारण डिफेंड करना और चेज करना दोनों आसान लगते हैं.

ये भी पढ़ें: IPL के बीच राहुल द्रविड़ ने खरीदी T20 टीम, अश्विन को बनाया कप्तान, कहां खेले जाएंगे मैच?

अहमदाबाद का मैदान बड़ा है, जिसकी वजह से छक्के कम लगते हैं, लेकिन बल्लेबाज चौके से खूब रन बटोरते हैं. साथ ही यहां की पिच पर विकेट भी ज्यादा गिरते हैं. इस मैदान पर शुरुआत में नई गेंद से तेज गेंदबाजों थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन अगर बल्लेबाज थोड़ा समय लेते हैं, तो अपनी बड़ी पारी खेल सकते हैं.

अहमदाबाद में टॉस कितना जरूरी?

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस का कोई खास रोल नहीं होता है. अभी तक यहां पर कुल 49 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 24 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं. वहीं, दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम ने 25 मुकाबले अपने नाम किए हैं. इससे पता चलता है कि अहमदाबाद की पिच पर गेंद और बल्ले के बीच कड़ी जंग होती है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

आंकड़ों पर नजर डालें, तो गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है. आईपीएल में अभी तक गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कुल 7 मैच खेले गए हैं. इनमें से 5 मुकाबले गुजरात टाइटंस ने जीते हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ एक मैच अपने नाम किया हैं. ऐसे में हैदराबाद पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है.

Tags: Gujarat Titanshome-hero-pos-2IPL 2026SUNRISERS HYDERABAD
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