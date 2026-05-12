GT vs SRH Live Streaming: गुजरात और हैदराबाद के बीच मुकाबला, यहां जानें लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट डिटेल्स

GT vs SRH Live Streaming: गुजरात टाइटन्स (GT) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) एक अहम IPL मैच में आमने-सामने होंगे, जिसका प्लेऑफ़ पर बड़ा असर पड़ेगा. दोनों टीमों के 14-14 पॉइंट्स हैं और वे पॉइंट्स टेबल पर क्रमशः दूसरे (SRH) और तीसरे (GT) स्थान पर हैं. शुभमन गिल और साई सुदर्शन, जो बैटिंग ऑर्डर में ऊपर स्थिरता देते हैं, टाइटन्स की सफलता की कुंजी रहे हैं. इसमें जोस बटलर को भी जोड़ लें, तो GT के टॉप 3 बल्लेबाज अकेले ही मैच का नतीजा तय करने में पूरी तरह सक्षम हैं. बल्लेबाजों का साथ देने के लिए उनके पास सितारों से सजा बॉलिंग अटैक है, जिसमें राशिद खान, कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज जैसे मैच-विनर शामिल हैं. धीमी शुरुआत के बाद टीम ने ज़बरदस्त सुधार दिखाया है.

SRH का दमदार बैटिंग लाइन-अप

हालाँकि, सनराइजर्स अभी भी एक खतरनाक विरोधी बनी हुई है, इसकी मुख्य वजह उसका दमदार बैटिंग लाइन-अप है, जिसने 200 से ज़्यादा का स्कोर बनाना अपनी आदत बना ली है. बैटिंग डिपार्टमेंट की अगुवाई अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन कर रहे हैं – जिनमें से पहले और आखिरी खिलाड़ी इस सीज़न की ऑरेंज कैप की रेस में टॉप 3 में शामिल हैं.

नीतीश कुमार रेड्डी अपनी तेज़-तर्रार पारी खेलने की क्षमता से टीम को और गहराई देते हैं. वे गेंद के साथ भी उतने ही असरदार रहे हैं, जो फ्रेंचाइज़ी और कुल मिलाकर भारतीय क्रिकेट दोनों के लिए एक सकारात्मक संकेत है. बॉलिंग की कमान ईशान मलिंगा और पैट कमिंस के हाथों में है, जो अपने साथ ज़ोरदार लीडरशिप के गुण भी लाते हैं.

मैच कब है?

गुजरात टाइटन्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, IPL 2026 मैच मंगलवार (12 मई) को खेला जाएगा.

मैच किस समय शुरू होगा?

गुजरात टाइटन्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, IPL 2026 मैच भारतीय समयानुसार (IST) शाम 7:30 बजे शुरू होगा. इसके लिए टॉस तय समय से आधे घंटे पहले होगा.

मैच कहां खेला जा रहा है?

गुजरात टाइटन्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, IPL 2026 का मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

मैच का प्रसारण किस टीवी चैनल पर होगा?

गुजरात टाइटन्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद IPL 2026 मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

गुजरात टाइटन्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, IPL 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगी.

GT vs SRH Predicted Playing XI: गुजरात और हैदराबाद की टक्कर, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI