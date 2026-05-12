GT vs SRH head to head: हैदराबाद की राह में रोड़ा बने ‘टाइटंस’, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख उड़ जाएगी SRH की नींद!

GT vs SRH head to head: मंगलवार को अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच एक धमाकेदार मुकाबला होने वाला है. प्वॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमें फिलहाल टॉप-3 में काबिज हैं, ऐसे में आज के मैच का नतीजा प्लेऑफ की रेस और टॉप-4 की रैंकिंग को पूरी तरह बदल सकता है। दोनों टीमों ने अपने पिछले 5 मैचों में से 4 में जीत दर्ज की है, इसलिए आज रात दोनों की कोशिश अपनी जगह पक्की करने पर होगी.

एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद 11 मैचों में 14 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है, तो वहीं गुजरात टाइटंस भी इतने ही मैचों में 14 अंक लेकर ठीक उनके नीचे तीसरे स्थान पर बनी हुई है. इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले से पहले आइए नजर डालते हैं दोनों टीमों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, संभावित प्लेइंग XI और पिच रिपोर्ट पर:

GT बनाम SRH: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कुल मैच: 7

गुजरात टाइटंस जीता: 5

सनराइजर्स हैदराबाद जीता: 1

कोई नतीजा नहीं: 1

GT बनाम SRH: संभावित प्लेइंग XI

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कागिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज

इम्पैक्ट प्लेयर: प्रसिद्ध कृष्णा

सनराइजर्स हैदराबाद: पैट कमिंस (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, स्मरण रविचंद्रन, सलिल अरोड़ा, शिवांग कुमार, साकिब हुसैन और ईशान मलिंगा

इम्पैक्ट प्लेयर: प्रफुल्ल हिंगे

पिच और मौसम का मिजाज

पिच रिपोर्ट: नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है और यहाँ अक्सर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. हालांकि, जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा है, पिच थोड़ी धीमी हुई है. यहाँ पहली पारी का औसत स्कोर 180 के करीब रहता है और आंकड़ों के लिहाज से लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को ज्यादा फायदा मिलता है.

मौसम का हाल: अहमदाबाद में इन दिनों जबरदस्त हीटवेव (लू) चल रही है. शाम को मैच के दौरान भी मौसम गर्म और शुष्क रहने की उम्मीद है. राहत की बात यह है कि मंगलवार को बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे दर्शकों को बिना किसी रुकावट के पूरा मैच देखने को मिलेगा.