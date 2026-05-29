Home > खेल > GT vs RR Weather Forecast: GT VS RR मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन! जानें कैसा रहेगा मुल्लांपुर का मौसम?

GT vs RR Weather Forecast: GT VS RR मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन! जानें कैसा रहेगा मुल्लांपुर का मौसम?

GT vs RR Weather Forecast: गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स शुक्रवार को न्यू चंडीगढ़ में IPL 2026 का क्वालिफायर 2 खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

By: Preeti Rajput | Published: May 29, 2026 10:26:32 AM IST

GT VS RR मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन!
GT VS RR मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन!


GT vs RR Weather Forecast: आईपीएल 2026 फिनाले से बस एक कदम दूर है. 31 मई को इस साल की विजेता टीम मिल जाएगी. इस सीजन का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला शुक्रवार, 29 मई को खेला जाने वाला है.  गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच ये मुकाबला मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में जीत हासिल करने वाली टीम को सीधा फाइनल की टिकट मिल जाएगी. फाइनल में उस टीम का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ होगा. लेकिन इस बीच फैंस के मन में ये सवाल उठ रहा है कि अगर बारिश हो गई तो फाइनल का टिकट किसे मिलेगा?

कैसा रहेगा आज का मौसम?

आज मुल्लांपुर में मैच के दौरान मौसम एकदम साफ रहने वाला है. मौसम विभाग के मुकाबिक, आज का तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियल तक रहने वाले हैं. नमी की स्तर करीब 13 प्रतिशत रहने की उम्मीद है. वहीं बादल और बारिश की संभावना काफी कम है. ऐसे में फैंस बिना किसी परेशानी के पूरे मुकाबले का मजा ले सकते हैं. 

You Might Be Interested In

हेड टू हेड

  • खेले गए मैच: 10
  • जीटी जीता: 7
  • आरआर जीता: 3
  • कोई परिणाम नहीं: 0

पत्नी को ‘मुर्गा’ बनाकर करता था घिनौना काम, एक दिन जवान बेटी ने देख लिया, फिर 4 लोगों के साथ हो गया ‘कांड’

जीटी VS आरआर: टीम भविष्यवाणी

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, यशराज पुंजा

कातिलाना फिगर और बोल्ड लुक! अफगानी मॉडल के बिकिनी लुक ने उड़ाए होश; हुस्न ने मचाई सनसनी

Tags: GT vs RRIPL 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भीषण गर्मी में ड्राइविंग का खतरा! कार चलाते समय भूलकर...

May 29, 2026

बोल्ड अंदाज में छाईं अंजलि अरोड़ा, मदहोश हुए लोग

May 29, 2026

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: कब और कहां चलेगी?

May 29, 2026

कंगाली से स्टारडम तक: Aamna Sharif का छलका दर्द

May 29, 2026

AC की हवा में सोने के ये 6 नुकसान जानते...

May 28, 2026

आंखों और त्वचा के साथ ही सेहत के लिए फायदेमंद...

May 28, 2026
GT vs RR Weather Forecast: GT VS RR मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन! जानें कैसा रहेगा मुल्लांपुर का मौसम?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

GT vs RR Weather Forecast: GT VS RR मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन! जानें कैसा रहेगा मुल्लांपुर का मौसम?
GT vs RR Weather Forecast: GT VS RR मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन! जानें कैसा रहेगा मुल्लांपुर का मौसम?
GT vs RR Weather Forecast: GT VS RR मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन! जानें कैसा रहेगा मुल्लांपुर का मौसम?
GT vs RR Weather Forecast: GT VS RR मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन! जानें कैसा रहेगा मुल्लांपुर का मौसम?