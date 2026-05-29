GT vs RR Weather Forecast: GT VS RR मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन! जानें कैसा रहेगा मुल्लांपुर का मौसम?

GT vs RR Weather Forecast: आईपीएल 2026 फिनाले से बस एक कदम दूर है. 31 मई को इस साल की विजेता टीम मिल जाएगी. इस सीजन का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला शुक्रवार, 29 मई को खेला जाने वाला है. गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच ये मुकाबला मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में जीत हासिल करने वाली टीम को सीधा फाइनल की टिकट मिल जाएगी. फाइनल में उस टीम का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ होगा. लेकिन इस बीच फैंस के मन में ये सवाल उठ रहा है कि अगर बारिश हो गई तो फाइनल का टिकट किसे मिलेगा?

कैसा रहेगा आज का मौसम?

आज मुल्लांपुर में मैच के दौरान मौसम एकदम साफ रहने वाला है. मौसम विभाग के मुकाबिक, आज का तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियल तक रहने वाले हैं. नमी की स्तर करीब 13 प्रतिशत रहने की उम्मीद है. वहीं बादल और बारिश की संभावना काफी कम है. ऐसे में फैंस बिना किसी परेशानी के पूरे मुकाबले का मजा ले सकते हैं.

हेड टू हेड

खेले गए मैच: 10

जीटी जीता: 7

आरआर जीता: 3

कोई परिणाम नहीं: 0

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जीटी VS आरआर: टीम भविष्यवाणी

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, यशराज पुंजा

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