GT vs RR Qualifier 2 Playing 11: राजस्थान के 2 स्टार खिलाड़ी चोटिल, शुभमन गिल इस फ्लॉप गेंदबाज को करेंगे बाहर!

IPL 2026 Qualifier 2 Preview: आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालिफायर में आज यानी शुक्रवार को शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस (GT) का सामना रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स (RR) से होने जा रहा है. न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले को जीतने वाली टीम सीधे फ़ाइनल में पहुंचेगी, जहाँ डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही है.

बुधवार रात खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए मज़बूत मानी जा रही सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से शिकस्त दी थी. इस जीत के हीरो रहे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपनी आतिशी पारी से मैच का पासा पलट दिया था. कप्तान रियान पराग को आज के नॉकआउट मैच में भी वैभव से इसी तरह के धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

चोट से जूझ रहे हैं पराग और जडेजा

खिताब से सिर्फ़ दो कदम दूर खड़ी राजस्थान रॉयल्स की टीम इस समय अपने स्टार खिलाड़ियों की चोटों से परेशान है. टीम को उम्मीद है कि वह तीसरी बार आईपीएल के फ़ाइनल में जगह बनाएगी, लेकिन इसके लिए उसे अपनी फिटनेस की समस्याओं से पार पाना होगा.

राजस्थान के कप्तान रियान पराग हैमस्ट्रिंग (मांसपेशियों में खिंचाव) की समस्या से जूझ रहे हैं. हैदराबाद के खिलाफ मैच में भी वो साफ़ तौर पर तकलीफ में दिखे थे, जहाँ वो दौड़ने के बजाय धीरे-धीरे जॉगिंग करते हुए रन ले रहे थे. हालांकि, उन्होंने पूरे 20 ओवर फील्डिंग की थी. उम्मीद है कि वह इस करो या मरो वाले मैच में भी अपनी चोट को मैनेज करते हुए मैदान पर उतरेंगे।

टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी कुछ दिक्कतों से जूझ रहे हैं. मुख्य कोच कुमार संगकारा ने पिछले हफ्ते इस बात का ज़िक्र किया था. हालांकि, जडेजा ने पिछले मैच में न सिर्फ बल्ले से योगदान दिया, बल्कि अपनी फिरकी से दो विकेट भी चटकाए थे. ऐसे में उम्मीद यही है कि रॉयल्स अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन में ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी.

राजस्थान की सबसे बड़ी ताक़त उनके युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी बने हुए हैं. वैभव इस समय 242 से ज़्यादा के तूफानी स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर कब्ज़ा जमाए हुए हैं.

गुजरात की वापसी की कोशिश

दूसरी तरफ़, गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल के लिए यह मुकाबला बेहद खास है. मुल्लानपुर का यह मैदान उनके लिए घरेलू मैदान की तरह है, क्योंकि वह खुद चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और पंजाब के लिए ही अपनी फर्स्ट-क्लास क्रिकेट खेलते आए हैं. गिल इस ‘होम एडवांटेज’ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहेंगे.

गुजरात की टीम पिछले मैच में आरसीबी के हाथों मिली हार को भुलाकर वापसी करने के इरादे से उतरेगी. पिछले मैच में तेज गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया का प्रयोग पूरी तरह फ्लॉप रहा था, जिसके बाद गिल इस मैच में मानव सुथार या आर. साई किशोर में से किसी एक स्पिनर को प्लेइंग-11 में वापस ला सकते हैं.

वैभव सूर्यवंशी के तूफान को रोकने के लिए गुजरात की टीम अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा पर निर्भर करेगी. रबाडा इस सीज़न में आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा विकेट (26 विकेट) लेने वाले गेंदबाज हैं. टाइटंस को उम्मीद होगी कि रबाडा शुरुआत में ही वैभव को पवेलियन भेजकर राजस्थान पर दबाव बना सकें.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-12 (Predicted Playing 12)

गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans): शुभमन गिल (कप्तान), बी साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, राशिद खान, कागिसो रबाडा, मानव सुथार/आर साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals): यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा, बृजेश शर्मा, यश राज पुंजा

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